Öztürkler: Sadece birleştirmeyle kalırsak, reform yapılmamış olur

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyeler Yasası’nda değişiklikle ilgili çalışmaların başladığını ifade etti, “Esas reformun, 51-95 sayılı yasa olduğunu söyledim. Sadece birleştirmeyle kalırsak, eksik kalır, reform yapılmamış olur” değerlendirmesinde bulundu.

Belediyelerde örgütlü sendikalar; Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılmasını talep ettikleri reformla ilgili, komite toplantısı öncesi Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğin komiteden geçerek, yasallaşmasını istediklerini söyledi, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Öte yandan komite çalışmalarına katılmak için Meclis’e gelen İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler sendikaların yanına geldi, “Belediyeler Yasası’nın yasallaşmasının zamanıdır, kısa sürede yasallaşacak” dedi, “Sadece belediyeleri birleştirmeyle kalırsak, eksik kalır, reform yapılmamış olur” değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler, sendikaları yasayla ilgili çalışmalara katkı koyması için davette bulundu, şunları söyledi: Teknik çalışma başlıyor. Birçok noktada aynı düşüncede olduğumuzu gördüğümüz için ben de gelip, bir şeyler söyleme istedim. Çeyrek asırdır bu yasa bir türlü istediğimiz noktaya getirilemedi. Belediyelerin bu sıkıntıların yasanın yürürlüğe girmemesinden dolayıdır. Geçtiğimiz hafta komitede birleştirmeyle ilgili bir noktaya gelindi. Esas reform, 51-95 sayılı yasa olduğunu söyledim. Çalışmaların çoğuna katılacağım. En kısa sürede yasallaşması için çalışacağız. Sadece birleştirmeyle kalırsak, eksik kalır, reform yapılmamış olur.

Aşam’dan Öztürkler’e: Belediyeler Personel Yasası ve bağlı tüzüklerin çıkarılmasıyla ilgili düşünceleriniz nedir?

DEV-İŞ Genel Başkanı Koral Aşam da İçişleri Bakanı Öztürkler’e Belediyeler Personel Yasası ve bağlı tüzüklerin çıkarılmasıyla ilgili düşüncelerini sordu.

Öztürkler, zamanında yapılması gereken birçok şeyin ötelendiğini ifade etti, yasaların birlikte çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.