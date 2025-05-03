Öztürkler, açılışta konuştu: “Erdoğan’a, zat-ı devletlerine şükranlarımı sunarım”

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılış töreninin ardından yeni binadaki konferans salonunda da etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni binaların açılışının tarihi olduğunu iddia etti, bu günün “KKTC'nin dönüm noktalarından biri” olduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler “Kararlılık ve umut dolu gelecek tohumları ekiyoruz, Erdoğan’a, Türk halkına, emeği geçenlere, tüm paydaşlara şükranlarımı sunarım” dedi.

Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yeni binalarla ilgili Türkiye Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filmi de izlendi.