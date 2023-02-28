Öztürkler: "90 günlük sürenin ardından daha sağlıklı rakamlara ulaşılabilecek"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT’de yayınlanan ’17’nci Saat’ programında, ülkemize gelen depremzedelerin durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, genelge kapsamında afet bölgelerinden ülkeye gelen kişilere ilişkin verilerin Başbakanlık Afet ve Koordinasyon Merkezi ile paylaşıldığını, bunların gerekli dönemlerde duyurulacağını belirtti.

Son yayımlanan genelge ile cezalılara ve burada aileleri olanlara ilişkin 90 günlük bir düzenleme yapıldığını ifade eden Öztürkler, prosedürün nasıl işlediğine dair detayları paylaştı.

İçişleri Bakanı Öztürkler, her kurum ve bakanlığın farklı bilgiler vermesinin doğru olmayacağını kaydederek, verilerin Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi ile paylaşıldığını, en doğru bilgilerin bu merkezden duyurulabileceğini söyledi.

İkamet izinleri ilgili sürenin dolmasının ardından kaç kişinin ülkede kaldığının anlaşılabileceğini ifade eden Bakan Öztürkler, 8 Şubat itibarı ile geliş ve gidişlerin başladığını, 90 günlük sürenin tamamlanması ile birlikte daha sağlıklı rakamlara ulaşılabileceğini belirtti.