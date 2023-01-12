Öztürkler: “4 bin 41 kişi muhaceret affından yararlanarak düzenli hale geldi”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülke güvenliği ve huzurunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Öztürkler, BRT’de katıldığı "Manşet+" programında açıklamalarda bulundu.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına atılan adımlardan ve yürütülen çalışmalardan bahseden Öztürkler, bu konularda dünden çok daha iyi bir noktada olduklarını söyledi.



"İstanbul'da KKTC kimliğini sahtelemeye çalışan kişi çipli kimlikler sayesinde tutuklandı"

Bakan Öztürkler, “E-nüfus ve E-Kimlik Sistemimiz ile birlikte uluslararası güvenlik standartlarına sahip yeni nesil çipli KKTC kimliklerine geçmiş olmamız çok önemlidir. Dün biliyorsunuz İstanbul Havalimanında uyuşturucu taciri olduğu ortaya çıkan bir kişi KKTC kimliğini sahtelmeye çalışarak Türkiye’den çıkış yapmaya çalışmış fakat yeni nesil çipli kimliklerimizin taklit edilmesi mümkün olmadığından bu kişi Türk Emniyeti tarafından tutuklanmıştır. Bu olay, bir kez daha yeni nesil çipli kimliklerin ne kadar önemli bir güvenlik duvarı oluşturduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına atmış olduğumuz birçok adıma ek olarak E-Vize Otomasyon Sistemi için yazılım çalışmaları devam etmektedir. E-Vize Otomasyon Sisteminin devreye girmesi ile sınır güvenliğimiz artacak, ülkeye girişlere ciddi bir kontrol getirilecektir”dedi.

“e-Vize Otomasyon Sistemi’nin yazılımına başlandı”

Ülkeye giriş çıkışlara sıkı kontrol getirecek olan e-Vize Otomasyon Sistemi ile 7 farklı kontrol noktasından geçerek ülkeye gelecek yabancıların denetleneceğini belirten Öztürkler, şöyle konuştu:

“Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında en önemli projelerimizden biri E-Vize Otomasyon Sistemi’dir. Biliyorsunuz, şubat sonu doğum ve ölüm belgelerini de dijital ortamda vermeye başlayacağımızı açıklamıştık. Birçok alanda dijital dönüşüm hamleleri ile hizmet kalitesini artırmak hedefiyle hareket diyoruz. E-Vize Projesi de dijital dönüşüm çalışmalarının bir parçasıdır. Bu konuda Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımızın da çalışmalarımıza ciddi destekleri vardır. Temel vizyonlarımızdan biri olan E-Vize Otomasyon Sisteminin ihale süreci tamamlanmış, kazanan firma ile Aralık ayının sonunda protokol imzalanmıştır. İki yüz gün içerisinde E-Vize yazılımının tamamlanması, tüm paydaşlarla çalışarak devreye sokulması adına çalışmalar devam etmektedir. Ülke güvenliği ve huzurun korunması adına atılan adımların pekiştirici unsurlarından biri Olan E-Vize Sisteminin test aşaması tamamlanınca elde edeceğimiz tecrübe ve görülecek eksiklerin giderilmesiyle vize uygulanan ülke sayısı da artırılacaktır. Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması önceliğimiz olmaya devam edecektir.”



“Şu ana kadar 4 bin 41 kişi muhaceret affından yararlanarak düzenli hale geldi”

Bakan Öztürkler, ülkede kalacak olan yabancıların kayıt altına alınması adına son kez olarak muhaceret affı çıkardıklarını, bugüne kadar 4 bin 41 kişinin aftan yararlanarak düzenli hale geldiğini, ülkede suça karışmış, düzensiz kalan ve sıkıntılı olan 4 bin 900 kusur kişinin ise deport edildiğini anlattı ve tüm bu çalışmaların birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

“Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesini (MAKS) tamamlayarak çağdaş yöntemlerle, daha sağlıklı, dinamik verilere ulaşacağız”

Yerel yönetimler reformunda yaşanan süreci değerlendiren Bakan Öztürkler, göreve geldiklerinde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların yetkileri konusunda yaşanan sıkıntıları aşmak adına belli bir strateji ile hareket ettiklerini, daha sonra Belediyelerin Birleştirilmesi Özel Yasası hazırlanıp Meclis’ten geçirilerek 25 Aralık 2022'de seçimlere gidildiğini ve tüm demokratik süreçlerin tamamlandığını ifade etti.

Sürecin sağlıklı yürütülmesi, belediyelerin birleştirilmesi ve intibak süreçlerinin tamamlanması adına nüfus sayımından sorumlu kurum olan İstatistik Kurumu'ndan güncel veriler ve savcılık görüşünün alınmasının doğru olacağını belirten Öztürkler, “Ülkede en son nüfus sayımı 2011 yılında yapıldı. Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi için İstatistik Kurumumuzdan talep ettiğimiz güncel projeksiyona, nüfus verilerine göre bir çalışma yapılmasını öngörüyoruz. Bu bir sorun değil, işleyişin bir unsurudur. En sağlıklı şekilde bu süreci tamamlayacağız” dedi.

Bir çeyrek asırdan fazladır dokunulmayan 51/95 Belediyeler Yasası'nın da komitede son aşamaya geldiğini açıklayan Öztürkler, “Meclis komitesinde 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası çalışmalarında 100’den fazla madde ele alındı ve kapsamlı değişiklikler yapıldı. Burada sevindirici olan konu ise oy birliği ile yasanın komiteden geçirilmesi adına çok iyi bir noktaya gelinmiş olmasıdır” diye konuştu.



"MAKS projesiyle sağlıklı dinamik nüfus verilerine ulaşacağız"

Nüfus sayımı hakkında da açıklama yapan Öztürkler, “Gerçek anlamda bu konuda belediyelerimize çok ciddi görevler düşmektedir. Artık dünyada çağ dışı yöntemlerle insanları evlere kapatarak sayım yapılmamaktadır. Biz de belediyelerimiz üzerinden Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'ni (MAKS) tamamlayarak çağdaş yöntemlerle, daha sağlıklı, dinamik verilere ulaşacağız. MAKS Projesi ile sokak, cadde ve hane numaraları işlenerek, kişi verileri eşleştirilecek ve ülkede kaç iş yeri, kaç öğrenci, kaç vatandaş ve kaç yapı olduğu güncel olarak bilinecektir” dedi.

MAKS Projesi kapsamında tüm belediyelere önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Öztürkler, “Kısa sürede MAKS Projesinin ikinci etabı için belediyelerimizle toplantılara başlayacağız. Proje ülkemizin planlı büyümesi, sağlıklı verilere ulaşılması adına da temel hedeflerimizden biridir. Herkesin MAKS Projesine dört elle sarılması ile bu hayati projeyi tamamlamaya odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.