Öztürkler 27 kabulle başkan seçildi

Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleşen başkanlık seçiminin 16’ncı turunda UBP’nin Meclis Başkan adayı Ziya Öztürkler 27 kabul oy alarak Meclis Başkanı seçildi.

Öztürkler, 48 oydan 27 kabul, 21 ret oy aldı, seçimi kazandı.

Sonucun ardından açıklama yapan Öztürkler, “sabah saatlerinde istifa edip, tartışmalara son vermek istedim. Sıkıntılı noktadan dolayı herkesten özür diliyorum. Önemli olan Meclisin çalışmasıdır” dedi, teşekkür etti.

Daha sonra UBP Meclis Grubu’nun talebi üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.