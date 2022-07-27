Özkurt tahliye oldu

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan BRTK Müdürü Meryem Özkurt bugün tahliye oldu.

Özkurt'u ailesinin yanı sıra BRTK çalışanları ve gazeteciler de cezaevi önünde karşıladı.

Alkışlarla karşılandı, dakikalarca gözyaşı döktü

Tahliye sonrasında Özkurt, alkışlarla karşılandı, ailesi ve arkadaşlarına sarılarak, dakikalarca gözyaşı döktü.

Cezaevi önünde konuşan Öztürk, herkesin bir gün tarafsız, ön yargısız ve siyasallaşmamış bir yargıya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Öztürk, “Kötü siyasetin kurbanı mısınız?” sorusuna yanıt vererek, “Kötü siyaset değil, ön yargıların kurbanı oldum” dedi.

Cezaevinde çok fazla kitap okuduğunu ifade eden Öztürk, tutuklu çalışanlara teşekkür etti, “İnsanın burada psikolojisi çok önemli. Benim psikolojimi çok yüksek tuttular” şeklinde konuştu.

Öztürk, “Bundan sonraki süreçte hayatıma devam edeceğim. Herhalde başka bir suçum yoktur” diye konuştu.

“Kırgın olup olmadığına” yönelik soruyu da yanıtlayan Öztürk, “Kırgın değilim. İnsan sevdiğine kırılır. Ben KKTC ve yargı için üzgünüm” dedi.

Neler olmuştu?

Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ettiği ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Aleyhindeki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezasına çarptırılmış ve Mahkeme Özkurt’un her iki cezayı birlikte çekmesine hükmetmişti.

Kararın ardından Özkurt’un avukatı istinaf başvurusunda bulunmuş ancak Yüksek Mahkeme kararı değiştirmemişti.

Fotoğraflar: Burçin Aybars

Meryem Özkurt’un cezası tamamlanıyor