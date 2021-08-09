Özkıraç: Dava tebliği için elçiliğe çağrıldım

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, 26. Ankara Ceza Hukuk Dairesi tarafından kendisine dava açıldığını söyledi, dava tebliği için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne çağrıldığını açıkladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görevli bir kişinin elinde 2 zarfla geçtiğimiz gün sendikaya geldiği bilgisini paylaşan Özkıraç, “Belge tebliği için elçiliğe çağrıldım ancak gitmedim” dedi.

Özkıraç, dava konusuna dair herhangi bilgisinin olmadığını da dile getirerek, “Korkmadım, korkmuyorum” şeklinde konuştu.

Muhalefet liderlerine de seslenen Özkıraç, “Vatandaşınız başkonsolosluğa çağrılıyor. Anlayın artık” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı düzenleyen Özkıraç, 2016 yılından beri Türkiye’ye gitmediğini de ifade ederek, “Bunlar bizi yıldırmaz, direneceğiz” dedi.

“Zam konusu Bakanlar Kurulu’ndan geçmez”

Kıb-Tek’in elektrikte yüzde 30 zam önerisine de değinen Özkıraç, zam konusunun ‘gündemi meşgul etmek için’ ortaya atıldığını dile getirdi, “Ben iddia ediyorum, bu zam Bakanlar Kurulu’ndan geçmez” şeklinde konuştu.

Özkıraç, “Uyarıyoruz, Ersan Saner gözünü bu tarafa çevir, işler iyi gitmiyor. Mağusa bölgesindeki kesintilerin nedeni nedir?” diye sordu.

“Zamlarla ilgili toplum sessiz”

Zamlarla ilgili toplumun sessizliğinin dikkatlerden kaçmadığını ifade eden Özkıraç, Kıb-Tek’in ‘bile isteye batağa sürüklendiğini’ vurguladı.

Özkıraç, hükümetin kendi aralarında çıkar hesapları olduğunu da söyleyerek, bu nedenle kurumla ilgili doğru düzgün karar alınmadığını belirtti.

‘Yap-İşlet-devret’ modellerine her zaman karşı çıktıklarını ifade eden Özkıraç, sendikanın bu konudaki duruşunun net olduğunu kaydetti.

“AKSA’ya borç 294 milyon TL”

Özkıraç, Kıb-Tek’in AKSA’ya sözleşme gereği bugün itibariyle 294 milyon TL ödeme yapması gerektiğini açıkladı.

Yakıt ihalesinin henüz sonuçlanmadığını belirten Özkıraç, bu konuda sendikanın sunduğu önerilerin yönetim tarafından dikkate alınmadığını dile getirdi.

Özkıraç, “AKSA’ya 300 milyon TL’ye yakın borcu olan bir kurumun, bu dakikadan itibaren yatırım yapma şansı kapanmıştır. Gelmiş geçmiş yönetimler bu enkazın sorumlusudur” dedi.