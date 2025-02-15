Özgürlüklerine kavuşan Filistinliler, ölümden döndüklerini söyledi

AA muhabiri, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesindeki takas anlaşmasının altıncı turu kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine vardıkları anda mikrofon uzattı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Ramallah kentinde yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Ramallah'ta toplanan kalabalık, bayraklar eşliğinde Gazze ve direnişe destek sloganları attı.

Yeni doğan bebeğin hapishane denilen mezardan çıkması gibi

Özgürlüğünün ilk dakikalarını yaşayan Filistinli Halid Galib Ebu Hunud, "Ölümden dönme ve yeni doğan bebeğin hapishane denilen mezardan çıkması gibi." dedi.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 22 yılını esaret altında geçiren Ebu Hunud, Filistin direnişinin ve Gazze'deki Filistinlilerin özgürlüğündeki payında büyük rolü olduğunu vurguladı.

"(İsrail hapishanelerindeki Filistinliler) Hayattan çok ölüme daha yakınlar"

Ebu Hunud, "Onları hiçbir şekilde tanımlayamaz ve haklarını ödeyemeyiz. Onlara ve bizi destekleyen dünyanın tüm özgür insanlarına sadık kalacağız." dedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin ise Ebu Hanud, "Çok kötü koşullarda kalıyorlar. Hayattan çok ölüme daha yakınlar." ifadesinii kullandı.

"Yeni bir doğum ve tamamen tarif edilemez yeni bir gün"

Hakkında 6 müebbet hapis kararı verilen ve 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren İbrahim Serahine ise özgürlüğü, "Yeni bir doğum ve tamamen tarif edilemez yeni bir gün." sözleriyle tanımladı.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kenti sakinlerinden Mazin el-Kadi, hakkında 3 müebbet ve 25 yıl hapis kararı verildiğini, 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiğini aktardı.

"23 yıldır bu anı bekliyordum"

Filistin halkının ve tüm tutsakların özgürlüğe kavuşmasını dileyen Kadi, "23 yıldır bu anı bekliyordum. Babamı anıyor ve onun için dua ediyorum. Keşke şimdi yanımda olsaydı." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'ndan Hassan Uveys ise annesine sarılarak, "Kurtulacağımız günün geleceği konusunda her zaman iyimserdik, sevincim tarif edilemez." dedi.

"Tutuklular özgürlük gününün geleceği konusunda umutlu." diyen Uveys, hapishane şartlarına ilişkin ise "Serbest bırakılma anına kadar işkence ve istismara maruz kaldık. Cezaevinde yalnızca asgari yaşam koşulları var." ifadelerini kullandı.

Uveys, 2002'de Cenin Mülteci Kampı'ndaki çatışmanın "kahramanlarından" biri olarak kabul ediliyor. Filistin Esirler Kulübüne göre, birkaç ay boyunca aranmasının ardından tutuklanan Uveys, ağır sorguya tabi tutularak, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.