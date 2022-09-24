“Özgürlük mücadelesi veren İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız”

Başörtüsünü İslami kurallara göre bağlamadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisleri’ tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesi sonrası tüm İran’a yayılan toplumsal hareket ile ilgili açıklama yapan CTP Kadın Örgütü, İranlı kadınlara destek belirtti.

CTP Kadın Örgütü açıklamasında, “İranlı kız kardeşlerimizin eşitlik ve özgürlük mücadelelerini selamlar, Molla rejiminin yıkılması için omuzlarımızın yan yana olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

13 Eylül günü, başörtüsünü İslami kurallara göre bağlamadığı gerekçesi ile Tahran’da gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin polis nezaretindeyken ölümü sonrasında, tüm İran’a yayılan toplumsal hareketler her geçen saat etkisini arttırıyor. Gerçek merminin kullanılmaya başlandığı eylemlerde, açıklanan resmi rakamlara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti.

“Zorunlu İslami Giyim Yasası” kapsamında, çocuk yaştan itibaren kadınların saçlarını örtmek zorunda bırakıldığı İran İslam Cumhuriyeti’nde, toplumun farklı kesimleri, yaratılan yobaz ve baskıcı rejime karşı tek bir ses altında birleşti. Ataerkil sistemin dini muhafazakârlık ile kol kola girdiği sistemde kadınların bedeni, kendilerine değil de devlete ve onun yöneten eril zihniyete aitmiş gibi kontrol altında tutulması gereken bir nesne muamelesi görüyor. Kadınların en temel insan haklarını yok sayan bu karanlık zihniyet, sadece kılık – kıyafete müdahale üzerinden şekillenmiyor; insanların yaşam tarzlarına, hareket alanlarına, yiyecek ve içeceklerine kadar tahakküm eden faşizan bir iktidar biçimi olarak işlev görüyor. Tüm bu yobaz ve baskıcı politikalara karşı çıkanlar da “ahlaksız kâfirler” olarak görülüp cezalandırılıyor, işkence altına öldürülüyor.

Orta çağ zihniyetini günümüze taşıyan otokratik eril iktidarlar, dün olduğu gibi bugün de kadınların yaşam alanlarının her zerresine gerici ve karanlık uygulamalarını boca ederek, biz kadınlara yaşam alanı bırakmamak için uğraşıyorlar. Ancak kadınların varoluş ve özgürlük hareketi ne dün engellenebildi ne de yarın engellenebilecek. Her şart ve koşul altında, cadı olarak yakıldıkları yıllardan beri kadınlar, kendi bedenleri ve yaşamları üzerinde söz sahibi olduklarını ve kimsenin buna karışamayacağını haykırdılar. Bu süreçte yoldaşlarını yitirdiler ama yılmadılar. Çünkü kendi hayatına sahip çıkmanın, tüm insanlığın özgürlüğü için mücadele etmek olduğunu biliyorlar.

CTP Kadın Örgütü olarak, İranlı kız kardeşlerimizin eşitlik ve özgürlük mücadelelerini selamlar, Molla rejiminin yıkılması için omuzlarımızın yan yana olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşırız."