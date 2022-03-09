Özgürgün ‘bankadaki para partindi’ demişti… UBP hesapları MAHKEME ÖNÜNDE

- Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimi kapsamında bütün partilerin kesin hesaplarını inceliyor. Bu kapsamda Özgürgün’ün ‘Partinin seçim parasıydı’ dediği hesabındaki yaklaşık 16 milyon TL’lik para ile ilgili döneme ait UBP’nin hesapları yakında mahkemenin önüne gelecek.

- Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik,UBP’nin 2015-2018 dönemi hesaplarına dair ‘ilk inceleme’nin sürdüğünü, Sayıştay tarafından raporun hazırlanması sonrasında ‘esas inceleme’nin başlayacağını açıkladı.

- Şefik, bugüne kadar Sayıştay’dan beş partiye ilişkin ‘esas denetim raporu’ talep edildiğini kaydetti ve önümüzdeki hafta bir raporun kendilerine ulaştırılacağı bilgisini de verdi, ancak partilerin isimlerini paylaşmadı.

Eski Başbakan ve UBP Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün yaklaşık 16 milyon TL’lik banka hesapları hakkında açılan davalara da konu olan ve son açıklamasında ‘benim değil, partinin seçim parasıydı’ dediği döneme ait Ulusal Birlik Partisi (UBP) hesaplarının ‘ilk inceleme aşamasında’ olduğu açıklandı.

Kanal SİM’e konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Siyasal Partiler Yasası’nın verdiği yetki çerçevesinde bütün partilerin mali hesaplarının incelenmekte olduğunu söyledi. Siyasal Partiler Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’ni yetkili kıldığına dikkati çeken Şefik, ‘yasanın gerektirdiği tüm kararların verileceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını’ belirtti.

Eski Başbakan Özgürgün’ün ‘para benim değil, partinindi’ şeklindeki açıklamasının yeni olduğunu, dokunulmazlığın kaldırılması sürecinde böyle bir beyanatı olmadığını anımsatan Narin Ferdi Şefik,”UBP’nin Ekim 2015-Ekim 2018 hesapları normal denetim prosedürü gereği yakın bir zamanda Anayasa Mahkemesi huzuruna geleceğini kaydetti. Başkan Şefik “O gün ne olacağı o celsede belli olur” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, siyasal partilerin mali denetimi hakkında yasal süreçle ilgili bilgiler de verdi.

“Yasada sürecin nasıl çalışacağıyla ilgili sıkıntılar nedeniyle Aralık 2019’da Yüksek Mahkeme’nin, Anayasa Mahkemesi Tüzüğü’nde bir tadilat yaparak yasanın çalışmasına yarayacak prosedürü belirlediğini anlatan Şefik, “O tarihten sonra denetim daha etkili bir şekilde devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi olarak bizim istediğimiz, yasanın çalışabilir ve etkili bir şekilde kullanılmasıdır.” dedi.

12 siyasi partiyle ilgili başlatılan mali denetimin sürdüğünü anlatan Başkan Şefik, siyasi partilerin kurultaylarından itibaren iki ay içerisinde kesin hesaplarını Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na sunmak zorunda olduğunu da anımsattı.

Narin Ferdi Şefik’in verdiği bilgilere göre siyasi partilerin kurultaylarından iki ay sonra sunmakla mükellef oldukları kesin hesaplar önce Anayasa Mahkemesi’ne geliyor, ardından da Sayıştay’a gönderiliyor. Sayıştay’ın ‘ilk denetim’i en geç altı ay içerisinde tamamlayıp Anayasa Mahkemesi’ne bir rapor sunması gerekiyor. Ardından da ‘esas inceleme’ süreci başlıyor. Bu süreçte denetimdeki partiden mali hesaplarla ilgili belgeler talep ediliyor. Zaman sınırı olmayan ‘esas denetim’ bitince, dosya Anayasa Mahkemesi’ne sunuluyor ve mahkeme ilgili partiden yetkililerin hazır bulunduğu oturumda ele alınıyor.



‘YASA’DA HAPİSLİK VAR

2015 yılında değiştirilen Siyasal Partiler Yasası, mali denetimi aksatan, yetkili ismi bildirmeyen ya da hesaplarında yasa dışılık, eksiklik, usulsüzlük saptanan parti ve parti yetkilileri hakkında para ve hapis cezalarına hükmedebiliyor.

Ancak bugüne kadar böyle bir süreç henüz yaşanmadı. Çünkü Anayasa Mahkemesi önüne henüz hiçbir partiye ait ‘esas denetim raporu’ ulaşmış değil.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugüne kadar Sayıştay’dan beş partiye ilişkin ‘esas denetim raporu’ talep edildiğini kaydetti ve önümüzdeki hafta bir raporun kendilerine ulaştırılacağı bilgisini de paylaştı.

Şefik, “İlk inceleme için gelen dosyaların birçoğunda ‘esas inceleme’ye geçilmesi kararı verilmiş olmasına rağmen herhangi bir ‘esas inceleme raporu’ halen tarafımıza verilmiş değildir. Önümüzdeki hafta ilk raporumuz gelecektir. O nedenle ‘esas inceleme safhasındaki prosedür de daha bir netliğe kavuşacaktır” dedi.

Hesabındaki yüklü miktardaki paralar nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan ve yargı süreci öncesi İstanbul’da yaşamaya başlayan Eski Başbakan ve UBP Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün Türkiye’den yayın yapan Halk TV’ye konuşmuştu.

Halil Falyalı ile ilgili sorulara cevap veren Özgürgün, hesaplarında tespit edilen ve dokunulmazlığının kaldırılmasına neden olan paralarla ilgili sorulara cevaben “Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para partinin seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değil” demişti.

Özgürgün’ün geçen hafta yaptığı bu açıklamalar sonrasında UBP yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, dikkatler mali denetim yetkisine sahip Anayasa Mahkemesi’ne çevrildi.

Neyin parası bu? UBP ya da Savcılık susacak mı?