Özgür Özel'den, İmamoğlu ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kapısına yüzlerce polis dayanarak, şafak operasyonuyla hukuksuz bir biçimde evinden gözaltına alınan seçilmiş Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, “Dün akşam itibariyle, diploma iptal oldu deyip, resmen anayasayı askıya aldılar. Hiç kimsenin bir güvencesi yok. Yani elinde diploman varsa da tapun varsa da banka cüzdanın varsa da hiçbirinin bir geçerliliği yok artık. Bugün de doğrudan darbe girişimi yani. Eskiden ilk önce darbeler çok klasik yapılıyordu. Sonra yok muhtırayla, yok post-modern darbe… Şimdi, geleceğe doğru önleyici darbe yapıyorlar. Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Ne zamandan beri erken seçim, ön seçim kararı alındı; biz hızlandıkça onlar hızlanıyor, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor” şeklinde konuştu.

İmamoğlu'yla 10 gün önce aralarında geçen mesajlaşmayı anlattı

“Biz, bütün arkadaşlarla birlikte, bir aydır bir yandan ön seçime hazırlanıyoruz Ekrem Başkan’la beraber, bir yandan da en kötüsünü hazırlanıyoruz” diyen Özel, “Ben, 10 gün önce Ekrem Başkan'a -yine böyle bir kötü güne uyandık- ben ona bir ‘günaydın’ mesajı attım. O da bana mesaj attı. Dedi ki, ‘Başkanım, 23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun’ dedi. Yani 23’ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde, bu meseleye duyduğu inancı ifade etti. Hem Cumhuriyet Halk Partilileri hem herkesi, Pazar günü, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, oy verme merkezlerine davet edeceğiz. Bütün partililerimiz hem oy vermeye hem Cumhuriyet Halk Partisi'yle ve Ekrem Başkan’la, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun emanet ettiği partiye ve Cumhuriyete birlikte sahip çıkmaya, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, cumhurbaşkanlığına sahip çıkmaya davet edeceğiz. Bütün üyelerimiz, oy verme yerlerine gelmek isteyen herkese önderlik edecek, yoldaşlık edecek. Kol kola Ekrem Başkan'a sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.