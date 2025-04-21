“Özgür basın demokrasinin teminatıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterİ Erkut Şahali, Bugün Kıbrıs'ın yaptığı "Halil Falyalı Yaşıyor" yazı dizisinin eleştirilere yanıt verdi.

Şahali, “Özgür basın, toplumun özgürlüğünün, şeffaflığın ve demokrasinin teminatıdır. Bu çerçevede, Bugün Kıbrıs'ın ve Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın imzasıyla devam eden röportajların, doğrunun peşinde koşan her bir birey tarafından okunması, okunmasının sağlanması ve muhataplarından inandırıcı yanıtların talep edilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Bugün Kıbrıs gazetesi, gazeteciliğin en bilindik faaliyetlerinden biri olan röportaj yayınıyla, kamuoyuna kaynak göstererek bilgi verme misyonunu yerine getirmektedir. Gazetecilik ilkeleri ile mutlak uyum içinde yaptığı yayınlarına karşı saldırgan, aşağılayıcı ve hatta hakarete varan ifadelerle yaklaşmak kabul edilemez.

Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden nasibini almayanların bu tavırları, Bugün Kıbrıs'ın yayınlarının ciddi, güvenilir ve şüpheden ari olduğuna dair çok güçlü birer gösterge niteliğindedir. "Halil Falyalı Yaşıyor" adı altında devam eden yazı dizisinde adı geçenlerle ilgili iddialar, yok sayılmayacak ve görmezden gelmeyi imkansız kılacak ölçüde ciddidir. Bu iddialarla ilgili, kamuoyunu tatmin edecek nitelikte bilgilerle açıklama hakkı ortadayken, bunun yerine inkarın, hakaretin ve hatta tehdidin tercih edilmiş olması ayrıca yayınlara erişimi önlemeye yönelik saldırıda bulunulması, yayınların güvenilirliğine ilişkin ciddi bir pekiştirici etki yapmaktadır.

Özgür basın, toplumun özgürlüğünün, şeffaflığın ve demokrasinin teminatıdır. Bu çerçevede, Bugün Kıbrıs'ın ve Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın imzasıyla devam eden röportajların, doğrunun peşinde koşan her bir birey tarafından okunması, okunmasının sağlanması ve muhataplarından inandırıcı yanıtların talep edilmesi şarttır.

Bravo Bugün Kıbrıs, bravo Ayşemden Akın...”