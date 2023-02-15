Özgöçmen: Tüm hastaneler ve sağlık ocakları depreme karşı kontrolden geçirilmesi gerek

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, tüm hastaneler ve sağlık ocaklarının depreme karşı kontrolden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşanan acı sonuçları olan depremde İsias otelde kızıyla birlikte meslektaşları Bedriye Yeniçeri ve bir diğer meslektaşı Hülya Fırat Kılıç'ın kızının hayatını kaybettiği belirtildi.

“Birlik olarak oluşturdukları gönüllü ekiplerle İsias otelde son kişiye kadar son ana kadar var gücümüzle çalıştık. Ancak Anıl Zeybek haricinde maalesef kimseyi kurtaramadık. Gencecik çocuklarımızı ve meslektaşlarımızı kaybetmenin üzüntüsü ve travmasını yaşamaktayız. Hayatlarını kaybedenlere rahmet acılı ailelere baş sağlığı dileriz.” ifadelerini kullanan Özgöçmen, acı dolu dersler ve deneyimler edindikleri bu günlerde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin 2017’li yıllarda hazırlanan raporunda tabiri caizse bir çivi çakılamayacağı sonucuna vardığını, her anlamda bugüne kadar tek çivi bile çakılmadığını kaydetti.

Bu açıklamanın siyasi bir eleştiri değil tam tersi gerçekleri kabullenip görmezden gelmeyip ele ele önlem alma çağrısı olduğuna dikkat çeken Özgöçmen, “Tüm hastaneler ve sağlık ocakları depreme karşı kontrolden geçirilmelidir. İvedi olarak önlem alın, aksi halde olası şiddetli bir depremde başkentte devlete ait ne hastane kalır ne kan bankası nede DNA laboratuvarı” dedi.