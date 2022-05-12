Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü, Kıbrıs’ta da kutlandı.

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeni ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, hemşireler, hekimler ve hemşirelik öğrencileri katıldı.

Gün nedeniyle hemşirelikle ilgili eğitimler de düzenleniyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin bu yılkı teması “Hemşireler Öncü Bir Ses- Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak için Hemşirelere Yatırım Yapın ve Haklarına Saygı Gösterin” olarak belirledi.

Özgöçmen: Hemşire ve ebelere saygı yok

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, bugün aslında çok şey söylemek istediğini ancak ev sahibi olduğundan konuşma metnini yırtıp törene öyle geldiğini kaydetti.

Bu camiaya güzellikler yaşatılması gerekirken, bunun yapılamadığını savunan Özgöçmen, “Ülkemizde hemşirelik ve ebelik mesleğinin haklarına saygı gösterilmediği bir zamandan geçiyoruz” dedi.

Taleplerine rağmen haklarına saygı gösterilmediğini, kendilerine geri dönüş dahi yapılmadığını savunan Özgöçmen, “Pandemi döneminde kahramanca mücadele ettik… Ayakta alkışlandık o kadar….” ifadelerini kullandı.

İbrahim Özgöçmen, siyasetin hiç olmadığı kadar sağlığın içine girdiğini, meslektaşlarının halkın önüne atılıp linç edilmek istendiğini savundu.

En zor dönemde bir yemeğin bile kendilerine çok görüldüğünü söyleyen Özgöçmen, “Bizim derdimiz para değildir, haklarımıza saygı gösterilmesidir. El ele vermediğimiz zaman sağlık sisteminin ileriye götürülemeyeceğini farkına varın” dedi.

Özgöçmen, Ebeler Günü’nde Sağlık Bakanı’nın paylaşım yapmamasını da eleştirdi.

Pandemi Hastanesi’nin mevzuatının henüz oluşturulmadığını, Kalkanlı Yaşam Evi’nin de mevzuatının olmadığını kaydeden İbrahim Özgöçmen, “Gönüllü gitmek isteyenler varsa gönderelim dedim, siz zorla, yasanın, öngörmediği şekilde, tehditle göndermeye çalıştınız…” iddiasında bulundu.

Özgöçmen, “Bir meslektaşımız kaza geçirip ölmeden servis sorunumuzu çözün” diyerek Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye seslendi. İbrahim Özgöçmen, sınavda başarı gösteren, işe giren meslektaşlarına gerekli yasal düzenlemeyle kadro açılmasını da istedi.

Özgöçmen, ek mesailerin ödenmesini, risk ödeneklerinin düzenlenmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Bunların hepsinin sözü verildi, hiçbiri yapılmadı… Bir hafta başka bakanla, diğer hafta başka bakanla konuşuyoruz… Taleplerimiz nettir. Bize saygı gösteriyorsanız taleplerimizi yerine getirin…Bir takım odaklar için bir şey yapmayın, sorunların nasıl çözüleceğini defalarca konuştuk. Sevkler için harcadığınız milyonları mesleğimizin gelişmesi için harcayabiliriz.”



Abatay: Hemşireliğe yatırım yapılmalı

Törende, Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Güley B. Abatay da sunum yaptı. Abatay, sunumda pandemi döneminde hemşirelerin verdiği hizmetlerin fotoğraflarını paylaştı.

Hemşirelerin her gün, pandemide de krizlerde de öncü bir ses olabildiğini belirterek, hemşireliğe yatırım yapılması, haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini yineledi.

Düzensiz çalışan hemşirelerin risk altında olduğunu ve buna göre önlemler alınması gerektiğini belirten Abatay şunları kaydetti:

“Özellikle 36 yıllık hala daha gece nöbetine girenlere seçme hakkı verilmeli; bunun için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hemşire kadro sayıları günümüz nüfusuna uygun şekilde düzenlenmeli, terfileri en kısa sürece açılmalı; hemşirelerin özlük haklarında düzenlemelere gidilmelidir.”

Nobel ödülü alan bir çalışmaya işaret eden, düzensiz çalışan mesleklerde sağlık problemleri yaşandığını belirten Abatay, bu şekilde çalışanlara erken emeklilik hakkı verilmesi gerektiğini de vurguladı