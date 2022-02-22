Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu noktada bulunan tarihi surlar çöktü.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Özgün Olguner surların çöktüğünü sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Olguner paylaşımında paylaşımında şu notu da iletti:

“En erken zamanda Cumhurbaşkanlığı kompleksi dahil surlar üstündeki tüm binalar yıkılıp surlar korumaya alınmazsa, sur filan kalmayacak...”

Rölöve ve Restorasyon Şubesi Sorumlusu Özge Samioğlu:

“Sur üzerindeki mimari yapılar surlara zarar veriyor”

Surlar üzerindeki binalar ve bu binaların teknik yapılarının surlara zarar verdiğini aktaran Rölöve ve Restorasyon Şubesi Sorumlusu Özge Samioğlu, bu çökmelerden önce de surların yenileme çalışmaları için hazırlıklar yapıldığını dile getirdi. Gerek Eski Eserler Dairesi’nin, gerekse İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin genel anlamda surların restorasyonu için 2022 bütçesinden maddi kaynak ayrılması üzerine çalışmalar yaptığını belirten Samioğlu, son olaydan önce iki ayrı bölümde daha çökme yaşandığını ancak bunların, projeleri hazır olmasına rağmen seçim yasaklarına denk geldiği için onarılamadığını söyledi. Samioğlu şunları aktardı: “Tabii ki surların üzerinde var olan mimari yapılar surlara birtakım yükler bindiriyor. Su boruları gibi yapıların teknik ihtiyaçları da surlara bir şekilde zarar veriyor. Bu bölgelerin binalardan arındırılma durumu zor görünüyor ancak gerekli hasar tespitleri yapıldı, adımların atılması için hazırlıklar yapılıyor”.

“Çökmenin bir sebebi de yaş toprak… Bu şartlarda restorasyon yapmak da zorlaşır”

Şu an toplamda üç yerde çökme olduğuna dikkat çeken Samioğlu, bugün yaşanan son olaydan sonra Bakanlığın kendinden projeler istediğini ve tüm çöküntülerle ilgili iyileştirme çalışmalarının hükümet programında okunmak üzere metne dahil edildiğini kaydetti. Çöken yerlerin restorasyonu yapılacağını ancak mevcut hava şartlarından dolayı bunun hemen olamayacağını da ifade eden Samioğlu sözlerine şöyle devam etti: “En kısa zamanda dökülen taşları toparlayacağız ve restorasyonu orijinaline uygun biçimde yapmak için uğraşacağız bu çalışmaların hemen başlaması mümkün değildir. Kış aylarında toprak yaş olur ve bu da restorasyonu zorlaştırır. Zaten yaşanan çökmelerin bir sebebi de bu… O yüzden yaz aylarının yaklaşmasını ve toprağın kurumasını bekleyeceğiz. Zaten o döneme kadar projeler de ancak yoluna girebilecek”.