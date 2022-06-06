Özersay’dan UBP ve DP’ye çağrı: İrademize saygı duyun

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te bugün sine-i millet kararına ilişkin yapılacak oylamada tavır belirlemeyen UBP ve DP’ye çağrı yaptı, “İrademize saygı duyulmasını istiyoruz” dedi.

Diğer siyasi partilerin yetkilileriyle bir takım temas ve görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Özersay, “Bazı siyasi partiler olumlu oy vereceklerini açıkladılar. Bugün buna karar verecek siyasi partilerin de bu yönde hareket etmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Parti kararına rağmen HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in istifa etmemesine ilişkin soruya da yanıt veren Özersay, “Çok fazla yorum yapmayacağım. Hafta sonu PM, disipline sevk kararı aldı. Bu saatten sonra değerlendirme Disiplin Kurulu’nda. Görüşlerine, yaklaşımlarında değişiklik olursa ona göre yeni değerlendirme yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Hem Baybars hem de Rogers’in sine-i millet kararına oy verip, vermeyeceğine de soru üzerine yanıt veren Özersay, “Tahminde bulunmak istemiyorum, kendileriyle bu konuda konuşmadım” dedi.

BRT’de konuşan Özersay’ın açıklaması özetle şöyle: Gerekçeler değil, çekilme talebi olduğunu vurgulamıştı. Daha önce YDP bunu onaylamalıyız, gerekçeleri onaylayamayız, evet dersek gerekçeleri onaylarız demişti. HP olarak gerekçe ve yaptığımız açıklama bizi bağlar. Milletvekillerinden çekilmemizi onaylaması, gerekçeleri kabul etmesi anlamına gelmez.

3-4 gündür diğer siyasi parti başkanları, genel sekreterleriyle çeşitli görüşmeler yaptık. Temaslarda partinin bu iradesine saygı göstermesini talep ettik. Bazı siyasi partiler olumlu oy vereceklerini açıkladılar. Bugün buna karar verecek siyasi partilerin de bu yönde hareket etmelerini bekliyoruz. HP olarak verdiğimiz karara saygı duyulmasını bekliyoruz.

Anayasa’da milletvekilliğinin hangi noktada sona ereceğine ilişkin bazı maddeler var. Milletvekilliğinden çekilmeleri bu yöntemlerden biridir.

Beklentim onay verecekleri yönünde… UBP, CTP,DP,YDP yetkilileriyle doğrudan temaslarımız oldu, taleplerimizi ilettik. Ne karar vereceklerini yüzde yüz bilemeyiz ama irademize saygı duyulmasını istiyoruz.

Bu karar sonrasında HP için yeni bir dönem başlayacak. Yoğun şekilde sendika, sivil toplum örgütleriyle yoğun temaslarımız olacak.”

İki vekilin istifa etmemesi meselesi…

“Çok fazla yorum yapmayacağım. Hafta sonu PM disipline sevk kararı aldı. Bu saatten sonra değerlendirme Disiplin Kurulu’nda. Görüşlerine, yaklaşımlarında değişiklik olursa ona göre yeni değerlendirme yapacağız.”

Baybars ve Rogers’in sine-i millet kararına oy verip, vermeyeceği konusu…

“Tahminde bulunmak istemiyorum, kendileriyle bu konuda konuşmadım.”

Özersay'ın istifasına CTP ve YDP'den onay... Gözler UBP ve DP'de