Özersay: Temaslıyım, kendimi izole ettim

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özerday, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran HP Milletvekili Erek Çağatay’ın temaslısı olduğunu, bu sebeple kendini izole ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özersay’ın ifadeleri şöyle:

Maalesef Girne Milletvekilimiz Erek Çağatay ve eşi Fatma K. Çağatay’ın dün itibariyle Covid pozitif oldukları saptandı. Cuma sabahı sevgili Erek ile görüşmüş, kapalı bir mekanda uzunca bir süre birlikte oturmuştum. Şu anda temaslı kabul ediliyorum, kendimi izole edip belirli aralıklarla test yaptıracağım. Lütfen tedbiri elden bırakmayın, bu işin şakası yok...