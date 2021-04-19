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Çağatay: Eşimle testimiz pozitif, sağlık durumumuz genelde iyi

Çağatay: Eşimle testimiz pozitif, sağlık durumumuz genelde iyi

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay COVID 19 testinin pozitif olduğunu duyurdu

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Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay COVID 19 testinin pozitif olduğunu duyurdu. Sosyal medya paylaşımı yapan Çağatay, eşi ile birlikte yaptırdığı testin pozitif olduğunu öğrendiğini açıkladı.
İşte Çağatay'ın paylaşımı: 
Dünyayı saran Covid-19 virüsü, mesafe-maske-hijyen kurallarına titizlikle uymaya çalışmamıza rağmen, ben ve eşim Fatma Küçük Çağatay'ı da olumsuz etkilemiştir.15 Nisan 2021 perşembe günü yaptırdığım PCR testimin neticesi negatif çıkmıştı. Ancak 18 Nisan 2021 pazar günü Leymosun Kültür Evi'nde yaptırdığımız PCR test sonucumuzun pozitif olduğu tarafımıza kısa bir süre önce bildirilmiştir. Sağlık durumumuzun genelde iyi olduğunu belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerken tedbiri elden bırakmamak  gerektiğini vurgularım.

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