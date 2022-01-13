Özersay: “Oy oranları değişse bile, ilk üç sıra değişmeyecek”

Genel Başkanı Kudret Özersay, 1 hafta sonra yapılacak seçimde, partilerin alacakları oy oranı değişse bile, parti sıralamasında ilk üç sıranın değişmeyeceğini, aylardır halkın içerisinde yaptıkları temaslardan görebildiklerini söyledi. Özersay, halkın, Halkın Partisi’ni kendi hak ve menfaatlerinin sigortası gördüğünü de kaydetti.

HP’nin bu dönemde seçim ve seçimin sonuçları ile ilgili olarak daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilecek bir durumda olduğunu belirten Özersay, devlet yönetiminde kısa süre önce görev aldığı için neyin ne kadar sürede yapılabileceğini, neyin tahmin edildiğinden uzun bir süre alacağına dair belli bir tecrübe sahibi olduklarını anlattı.

Kudret Özersay, geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de siyasi partiler sıralamasında ilk 3’ün değişmeyeceğini; sahanın nabzına göre, hatta Mecliste geçen dönem yer alan bazı siyasi partilerin bu dönem olmayacağını kaydetti.



Özersay, şöyle devam etti:

“Bugün baktığımızda hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara geleceğini görmüyoruz. Hatta bazı siyasi partiler var dışarıda, ödenmiş olan anketlerle kendilerini büyük göstermeye çalışan ama sahada hiç yokturlar. Mecliste geçen dönem yer alan bazı siyasi partiler bu dönem olmayacak. Böyle bir değişim olacak aslında. Sahada gördüğümüz hava; geçen seçimde olduğu gibi ilk 3 sıralama değişmeyecek. Yani yüzdelikleri değişecek ancak ilk 3 siyasi parti UBP, CTP ve HP şeklinde olacak. Hissiyatımız ise seçimden sonra Halkın Partisi’nin koalisyonda yer alacağı yönündedir.”

Kudret Özersay, “Eğer bir UBP ile CTP birlikte bir hükümet kurmaya karar verirse o zaman Halkın Partisi ana muhalefet partisi olarak görevini yerine getirir. 3 partinin de yer alacağı büyük bir koalisyon gündeme gelirse oturur, konuşuruz. Ama UBP veya CTP ile ne şekilde bir koalisyon aritmetiği ortaya çıkar, onu günü geldiğinde konuşuruz. Ancak her durumda Halkın Partisi’nin hükümette ülkeyi yöneten konumunda olacağını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.