Özersay: “Kırılma, gücenme lüksümüz yoktur”

Zorlu bir seçim sürecinin geride bırakıldığını ifade eden Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, “Bu saatten sonra bize düşen görev Halkın verdiği yetki çerçevesinde ülkemize hizmet etmeye devam etmektir” dedi, ‘mücadeleye devam’ mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘kırılma, gücenme lüksümüz yok’ diyen Özersay, Halkın Partisi’nin milletvekili adaylarına teşekkür etti, “Bizi düşündüren esas mesele almış olduğumuz oy oranı değil, ülkemizin geleceğidir” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Sandıktan çıkan sonuçlar Halkın kararıdır. Oyunu vererek bu mücadeleye sahip çıkan, destek veren herkese minnettarım. Bu saatten sonra bize düşen görev Halkın verdiği yetki çerçevesinde ülkemize hizmet etmeye devam etmektir. Kırılma, gücenme lüksümüz yoktur. Sağlam basıp ayağa kalkacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu süreçte ailesinden, evinden, tüm sevdiklerinden, işinden fedakarlık göstererek bu mücadeleye omuz veren herkese yürekten teşekkür ederim. Pırıl pırıl, güvenilir, gelecek için umut vadeden 49 milletvekili adayımı ayrıca tebrik ediyorum. Halkın Partisi’ne yeni katılan bu değerli insanlarla daha da büyük bir aile olduk. Hep birlikte olduk, bundan sonra da öyle olacağız.

Ülkemiz açısından bugünden sonrası dünden daha kolay olmayacak, bizi düşündüren esas mesele almış olduğumuz oy oranı değil, ülkemizin geleceğidir. Gailemiz Halkın ve memleketin geleceğidir ve bu doğrultuda elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz.”