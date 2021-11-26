Özer Kanlı’nın BRTK Yönetim Kurulu üyelik görevine son verildi

Bakanlar Kurulu, Özer Kanlı’nın BRTK Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 15 Ocak 2021 tarihinden beridir BRTK Yönetim Kurulu üyelik görevinde olan Özer Kanlı’nın “bir siyasal parti ile olan ilişkilerine doğrudan veya dolaylı bir biçimde devam etmekte olduğu tespit edildiğinden”, görevine son verilmesine karar verdi.

Özer Kanlı, BRTK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekteydi.