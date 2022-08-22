Özelleştirme kararı var, ayrıntı yok!

Fehime ALASYA

Yetki karmaşası nedeniyle yıllardır atıl kalan Girne Antik Limanı ve Kale-Yat Limanı arkası özelleştirme kapsamına alındı, endişeler arttı.

Girne Antik Liman ve Kale arkasının Bakanlar Kurulu kararı ile özelleştirme kapsamına alınması, kimi çevreleri huzursuz ederken, bir grup esnaf tarafından ise ‘çıkar yol’ olarak değerlendirildi.

Özelleştirmeyle ilgili detay bilmediğini ifade eden ilgili Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugün kararın detaylarına ulaşmaya çalışacağını ve konuyu Belediye hukukçuları ile Meclis Üyeleriyle de görüşeceğini kaydetti.

CTP Girne Milletvekilleri limanın özelleştirme kapsamına alınmasına sert tepki gösterirken, esnaf özelleştirme sayesinde limanın kalkınacağı görüşünü paylaştı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise artık ülkeye ve bize yaraşır bir limanın olması gerektiğine vurgu yaptı.

Bir grup esnaf karardan memnun…

Girne Antik Liman’ın özelleştirilmesi kararına bir grup bölge esnafının olumlu baktığı ifade edildi. Diyalog Gazetesi’nden Ömer Kadiroğlu’nun haberine yansıyan detaylarda, bölge esnafının bu durumdan memnun olduğu yer aldı. Yıllardır bakımsız ve atıl kalan limanın bu sayede artık canlanacağını savunan esnaf, özelleştirmenin kendilerine umut verdiğini anlattı.

KİM NE SÖYLEDİ?

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Kararın detaylarına ulaşmaya çalışacağım, konuyu Belediye hukukçuları ve Meclis Üyeleri ile de görüşeceğim”

Özelleştirmeyle ilgili belediyeye yazılı veya sözlü istişare yapılmadığını anlatan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı meclis üyelerinin şahsi sayfasından bu durumu öğrendiğini anlattı.

Güngördü, “Hükümetin önceden limanların genel olarak özelleştirme düşüncesi olduğunu biliyorduk ama Girne Antik Liman’la ilgili bu kararın alındığını bilmiyorduk” dedi.

Özelleştirmeyle ilgili hiçbir detay bilmediğini de ifade eden Güngördü, bu sabah kararın detaylarına ulaşmaya çalışacağını anlattı, konuyu Belediye hukukçuları ve Meclis Üyeleri ile de görüşeceklerinin kaydetti.

Güngördü, şunları ifade etti:

“Önergeyi kim yaptı bakmalıyız. Konuyu meclis üyeleri ile konuşacağız. Detaylarına bakacağız. Özelleştirmede belediye görüşü alınacak mı yoksa bu sadece bir tasarı mı?

Girne Belediyesi ve Turizm Bakanlığı limanın altyapısının iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor, bu çalışmaları sürüyor, iki kez liman esnafı bir kez de bina sahipleri ve turizm bakanlığı toplantısı yapıldı. Bu Temmuz ayı ve Ağustos ayında 2 kez de toplantı yaptık. Yürütülen bir proje var ama son aşamaya gelmemişti. Belli olgunluğa ulaşmıştı. Bu özelleştirmeyle ilgili bir proje değildi, bizim, eski eserlerin, liman esnafı ve bina sahipleri ile Turizm Bakanlığı arasındaki bir çalışma idi.”dedi.

Girne CTP Milletvekili Ongun Talat:

“Bu işim bu kadar kolay olmayacağını bu arkadaşlara hatırlatmanın vakti geldi”

Girne CTP Milletvekili Ongun Talat da özelleştirmeye karşı olduğunu belirtti. Talat, “Bu işin öyle cümle içerisinde kullanıldığı kadar kolay olmayacağını bu arkadaşlara hatırlatmanın vakti geldi demek ki...” dedi.

Bakanlar Kurulu Girne Antik Liman ve Girne Kale Arkası Yat Limanını özelleştirme kapsamına almasıyla ilgili ayrıntının olmadığının belirten Talat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Yalnızca Sn. Fikri Ataoğlu'nun uzun süredir yürüttüğü kapsamlı çalışmalardan bahsedilmiş. Eyvah ki ne eyvah!!!” ifadelerine yere verdi.

Girne CTP Milletvekili Ceyhun Birinci:

“Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de birçok yer özelleştirilmeye çalışılıyor”

Tarihi yerlerin özelleştirilmemesi gerektiğinin altını çizen Girne CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, “Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de birçok yer özelleştirilmeye çalışılıyor” dedi.

Bahsi geçen özelleştirmeyi sert bir dille eleştiren Birinci, özetle şunları dile getirdi:

“Kesinlikle bu tarz yerler özelleştirilmemeli. Konuyla ilgili gerek bölge belediyelerin gerekse ilgili devlet kuruluşlarının bu yerlerle ve bu konularla ilgilenmeli. Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de birçok yer özelleştirilmeye çalışılıyor. Belli ki burada da çeşitli ihalelerde olduğu gibi iyi bir niyet yoktur.

Kale arkası ve bölgesinin düzeltilmesi için bu güne dek pek bir şey yapılmadı, bilinçli olarak ihmal ediliyor ve en sonunda da birilerine peşkeş çekilmesi ve özelleştirilmesi planlanıyor. Bu duruma kesinlikle karşıyız. Uzmanlar bir araya gelip plan doğrultusunda düzeltilebilir.

İçeriğini de bilmiyoruz, bu sadece Bakanlar Kurulu’nda alınan bir karar olarak bilgimize yansıdı, hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Detayları da paylaşılınca haklılığımız bence tam olarak ortaya çıkacaktır”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Yıllardır atıl olan marina kısmı özelleştirilmek isteniyor, diğer yerler ne olacak? Liman bize yaraşır şeklinde olmalı”

Kararın marina içerisindeki yatların bulunduğu kısmın özelleştirilmesi için olduğunu kaydeden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, yıllardır konuşulan ama Liman’ın arkası, dükkanların, buradaki alanın temizlik bakım ve idamesiyle ilgili de merak içinde olduklarını anlattı.

Çağıner, “Tüm bunların ne olacağını merak ediyoruz. Oturma alanlarından tutun da güvenliğe, yürüyüş yolu aydınlatma ve temizliği bize yaraşır şeklide olmalı…” yorumunu yaptı.

Özelleştirmeyle ilgili tepkileri de eleştiren Çağıner, “Marinada 40 yıldır hiçbir iyileştirme yapılmadı, hükümete gelen giden hiçbir siyasi parti burayı önemsemedi, bu yapılacak olan özelleştirmeye tümü mü zemin hazırladı?” dedi.

Fotoğraf: Altuğ GALİP