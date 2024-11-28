“Özel numarayla defalarca aradığı kadını taciz etti”

“Özel numara” ile bir kadını defalarca arayarak, cinsel içerikli ifadeler kullanan S.Y. tutuklandı, Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışma izinli olarak bulunduğu tespit edilen zanlı, teminatla serbest bırakıldı.

Zanlı, mahkemede söz alarak, “kadını tanımadığını” iddia etti.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının; 18 – 22 Kasım tarihleri arasında “özel numara” ile Girne’de yaşam süren bir kadını defalarca arayarak cinsel tacizde bulunduğunu aktardı.

Polis, olayla ilgili olarak Kıbrıs’ın kuzeyindeki 2 GSM operatöründen telefon dökümlerinin temin edildiğini ve bu kapsamda zanlıya ulaşıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda olayda kullanılan hattın bulunduğu cep telefonunun bulunarak emare aldıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışma izinli olarak bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise şikayetçi kadını tanımadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.