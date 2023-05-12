“Özel gereksinimli çocuklarımıza sahip çıkmalıyız”

Batuhan BORAKAN

Lefkoşa’da berber dükkanı bulunan Metin Dadı yanında bulunan özel gereksinimli bireylere meslek öğretiyor, sosyalleştiriyor ve özgüven kazandırıyor.

“Onlara özellikle esnaflar olarak sahip çıkıp iş hayatını öğretmemiz, sosyalleştirmemiz gerekiyor” diyen Dadı, “Bunu herkesten bekliyorum, onlar da her şeyi yapabilir” dedi.

Dadı yanında yetiştirdiği Ahmet için, “Dükkanıma huzur ve neşe katıyor, en büyük yardımcım o” diyor…

“Şuan da Ahmet bütün işi çözdü müşterileri var çok güzel traşlar yapıyor, kullandığı malzemelerini temizliyor ve gelen misafirine çay kahve ikramında bulunuyor” şeklinde konuşan Dadı, “Onların hayatını güzelleştirmek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.