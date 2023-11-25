"Özel Jet" skandalı: “İfadeler alınmadı, açılan davalar geri çekildi”

Başsavcılık bütçesi 300 bin TL artışla 195 milyon 644 bin 500 TL olarak Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinden oybirliğiyle geçti.

Toplantıda muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol, “özel jet skandalı” ve “ifade özgürlüğünün yargıya taşınması” konularında cevaplar verdi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Ali Kişmir’e açılan davaya işaret etti, “Zem ve kadih iddiasında olan varsa sivil mahkemeye gitsin” diyerek, kamuoyunun beklentisinin esas meselelerle ilgili açılacak davalar olduğunu ifade etti.

Halkın beklentilerinin bir diğerinin "Başbakan Ünal Üstel’in bakanlık görevinden alınmasına neden olan Jet Raporu konusunun akıbetini öğrenmek olduğunu" anlatan Özuslu bunun yargıya olan güvenin sarsılmasına neden olduğunu dile getirdi.

Bunun kamuoyunun kalbinde bir "yara" oluşturduğunu söyleyen Özuslu, yaşananların üzerine polisin mi savcılığın mı gitmediğini öğrenmek istediğini ifade etti.

Özuslu, bunlar dururken Şener Levent’e, Ali Kişmir’e, öğretmenlere dava açılmasını garip karşıladığını söyledi.

Aynı 22 kişinin 2 kişiyi nasıl darp ettiğini soran Özuslu, elle dokunma darp sayılacaksa polise yaklaşmama yasası çıkarılması gerektiğini kaydetti.

“Kutlu Adalı dosyası tekrardan açılacaktı, açıldı mı?” diye soran Özuslu, basın şehidinin kimin tarafından katledildiğinin ortaya çıkarılmamasından Başsavcılığın rahatsız olup olmadığını sordu.

Varol da sorulara yanıt verdi. Jet Raporuyla ilgili geçen yıl ayrıntılı bilgi verdiğini anımsatan Varol, ilgili soruşturmada ifadelerin çoğunun alınmadığı bilgisini verdi.

3 kişiye fiilen dava açıldığını ve geri çekildiğini kaydeden Varol, genişletilmesi gereken konular genişletilmediği için böyle bir adım atıldığını dile getirdi.

Polis ilave şahadetleri tamamlarsa konunun tekrar gündeme geleceğini belirten Varol, hangi müdürün hangi çavuşa emir verdiği silsilesinin bile tespit edilmediğini kaydetti.

Temiz eller operasyonu konusundaki soruya da cevap veren Varol, Özuslu’nun İtalya’dan verdiği örnekte bu kişiye yetkinin Meclis tarafından verildiğini dile getirdi, “yol açın yürüyelim” dedi.

Bir yıl içinde savcılık olarak ortalama 100 bin dosyaya baktıklarını dile getiren Varol, buna 36 savcıyla bakıldığını kaydetti.