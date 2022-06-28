Özdenefe: “Yatırımcılarla ilgili bakanlar konuşmuyor, Türkiye yetkilileri sözler veriyor”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Lapta Bölgesi’ne yapılması planlanan ‘Marina Projesi’ne dikkat çektiği Meclis konuşmasında, ‘irade, peşkeş, çevre, söz hakkı’ dahil her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğuna işaret etti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son ziyaretinde Lapta’yı ziyaret ederek marinaya ilişkin sözler verebildiğini hatırlatan Özdenefe, son olarak dün akşam Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmediğine dikkat çekti, yetkililerin bu konuda hiçbir şey yapmamasına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis çalışmalarına katılmamasını da eleştiren Özdenefe, yetkililerin ülkenin vatandaşlarını savunma hakkını kullanmayı bilmediğini ifade etti.

Zorlu Töre’ye çağrıda bulunan Özdenefe, “Milli güvenlik riski olduğunu kabul etmiyorum, birileri gelip burada bu ülkenin iç siyasetine dair söylemler ortaya koyabiliyorsa, bu ülkenin yöneticileri de kendi insanlarının seyahat özgürlüğüne ilişkin girişimler yapabilir” dedi.

Ülkede bütün kıyıların resmen gasp edildiği bir dönemde, Türkiye Yetkilileri’nin gelip bölgede ‘marina sözü’ verdiğine işaret eden Özdenefe, “Lapta bölgesinin durumu, alt yapısı ortada… Halen oralarda birileri ülkesel fizik planının aksine bir şeyler pişirip kotarmaya çalışıyor” dedi.

CTP’nin Lapta Bölgesi’nde de, ülkenin her yerinde de yatırımlara karşı olmadığını vurgulayan Özdenefe, imar planı olmayan bölgede, sayılı doğal güzelliklerin, bilinmeyen projelerle peşkeşine karşı olduklarının altını çizdi.

CTP’nin Lapta bölgesine doğru, ekolojiye uygun bir projeye itirazı olmadığını belirten Özdenefe, önce imar planı çıkarılması gerekliliğine de vurgu yaptı.

Lapta Marina Projesi’nin belirli aralıklarla gündeme getirildiğini hatırlatan Özdenefe, projesi belli olmayan sürecin eski belediye başkanı Fuat Namsoy döneminde gündeme geldiğini, itirazlar nedeniyle durduğunu anımsattı.

Proje’nin yeniden gündeme getirildiğini ve alelacele kararlarla yargıya taşındığını da hatırlatan Fazilet Özdenefe, ‘jet krizi’ sürecini de anımsattı, iddialara işaret etti. ‘Jet Raporu’nun halen yayınlanmadığına da vurgu yapan Özdenefe, Polis Genel Müdürlüğü’ne seslendi, “Kimin polisisiniz? Nerde bu rapor” dedi.

Lapta Yürüyüş Yolu’nun yarısını kapsayacak bir projenin gündeme geldiğine de işaret eden CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yangından mal kaçırır gibi Mart ayında çağrılan Belediye Meclisi’nde kimsenin bilmediği bir projeyle ilgili ihaleye çıkılması kararı alındığına vurgu yaptı.

ÇET Raporu olmamasına karşın ihaleye çıkıldığını da hatırlatan Özdenefe, ara emri alındığını, mahkeme sürecinin sürdüğünü belirtti.

‘Birileri istedi diye’ ülkenin kalan son alanlarının da verilmeye çalışıldığına işaret eden Özdenefe, “Nedir bu ısrar?” diye sordu.