Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, hükümet ortaklarının Mavi Salon’da gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası açıklamalarda bulundu.

Mavi Salon’da gerçekleştirilen basın açıklamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekillerinden Ziya Öztürkler ve Sunat Atun’un Fazilet Özdenefe’nin meclis oturumunu başlatmasını “işgal” olarak değerlendirilmesine değinen CTP vekili Şahali, “Biz ilk günden beridir söylediğimiz şeyi yapıyoruz. Biz meclise sahip çıkıyoruz. Yasal bir mesainin başlamasına teknik olarak engel olunduğunu açıklamak istiyoruz. Genel Başkanımız Tufan Erhürman net bir şekilde ifade etti. Yasal bir şekilde seçilmiş yalnızca Özdenefe’de Meclis’i açma yetkisi vardır. Onun dışında düzenlenmiş devir teslim töreni vesilesi ile Zorlu Bey seçildiği iddia edilen Öztürkler’e görevini takdim etti. Bugün yaptığımız yasal başkan ve başkan vekili tarafından açılmasıyla normal bir mesai yaptık. Bunun başka bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Özdenefe’nin nisap sağlanamadığını, gerekçesiyle oturuma 10 dakikalık verdiği aranın tamamlanması gerektiğini belirten Şahali, Meclis çalışanlarının yasaya ve hukuka aykırı bir şekilde meclisi terk ettiğine işaret ederek “Özdenefe görev başında olmasına rağmen meclis icraat gösterebilecek durumda değil” dedi.

Şahali, hiç kimsenin kabullenmemesi gereken bir hukuk ihlalinin hükümet ve hükümet ortaklarıyla gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öztürkler başkan ilan edildi diye yasal bir niteliği yoktur. Hiç kimsenin kabullenmemesi gereken bu hukuk ihlali hükümetin ve ortaklarının ortaya koyduğu inattır, ısrardır vurdumduymazlıktır. Kazanamamış bir başkanı ilan ederek tamamlanmış bir süreç ortaya koyuyorlar. Biz tamamlanması için çaba ortaya koyuyoruz. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Burada bir eşik vardır ve bu eşik açılırsa seçimlerin mahremiyet ve anlamı da değişecektir. Demokrasiye inanan hem demokrasinin fazilet olduğuma ve yasanında olmazsa olmazı olduğuna inanlar olarak meclisi sahiplenmeye devam ediyor, görevimizin başında olmaya devam ediyoruz.”