Özdenefe: Denetlemenin olmadığı yerde yolsuzluğun önü açıktır

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, kamu kaynakları kullanılırken, Kamu İhale Yasası’na uygun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı, “Denetlemenin olmadığı yerde yolsuzluğun, kaynağın yanlış yere girmesinin önü açıktır” şeklinde konuştu.

Özdenefe, Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı’nın Temmuz ayından beri bekletildiğini hatırlatarak, buna rağmen ivediliği dahi olmayan Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nın Meclis’ten apar topar geçirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Ülkede henüz enerji politikaları oluşturulmadığını kaydeden Özdenefe, bu konuda eleştirilerde bulundu.