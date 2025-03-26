Özdenefe, bağımsızlık yolu temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve Parti Meclis Üyesi Cansu N. Nazlı’yı kabul etti. Görüşmede, tiyatroların özgür ve özerk bir yapıya kavuşmasını hedefleyen yasa taslakları Özdenefe’ye sunuldu.

Fazilet Özdenefe, görüşme sırasında tiyatronun toplumsal eleştiri ve dönüşüm açısından en güçlü araçlardan biri olduğunu vurguladı. “Maalesef ülkemizde tiyatro zor şartlar altında yaşatılmaya çalışılıyor. 1999 yılından bu yana tamamlanamayan devlet tiyatro binası, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biridir” ifadelerini kullanan Özdenefe, sanatın özgürleşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Özdenefe, tiyatronun toplumda farkındalık yaratma ve toplumsal eleştiriyi ifade etme adına kritik bir rol oynadığını ifade etti. “Tiyatro yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumların özgürleşme, adalet ve eşitliğe ulaşma yolunda önemli bir araçtır” dedi.

Özdenefe ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen tiyatro etkinliklerine halkı katılmaya davet ederek, sanata verilen değerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ise hazırladıkları üç yasa tasarısının tiyatroda özerkliği sağlama hedefi taşıdığını belirtti.

Ersoy, “Tasarılardan biri, devlet tiyatrolarının sanatçılar tarafından yönetilecek bağımsız bir kurul aracılığıyla özerk bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor. Yerel yönetimlere bağlı tiyatroların daha bağımsız bir şekilde faaliyet göstermesi de hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, tiyatronun siyasi ve bürokratik baskılardan arındırılarak toplumla özgürce buluşması gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda, yasa tasarıları Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve Parti Meclis Üyesi Cansu N. Nazlı tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye teslim edildi.