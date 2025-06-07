Oyun makinesi nedeniyle tartıştığı yaşlı adamın ayağını kırdı

Girne’de bir kumarhanede çıkan tartışma hastanede sona erdi.

Polis bültenine göre, 07 Haziran 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında müşteri olarak kumarhanede bulunan 60 yaşındaki A.N., oyun makinesi nedeniyle tartıştığı 64 yaşındaki A.Z.D.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Aldığı darbeyle yere düşen A.Z.D.’nin sağ ayak bileği kırıldı. Polis, olayla ilgili A.N.’yi tutukladı. Soruşturma sürüyor.