“Oturma odasına izinsiz girdiği gerekçesiyle bıçakla yaraladı”

Gönyeli’de, “oturma odasına izinsiz girdiği” gerekçesiyle ev arkadaşını kollarından bıçakla yaralayan 41 yaşındaki M.K. isimli şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Pazartesi gün, sabaha karşı Gönyeli’de Yenikent bölgesindeki bir apartmanda ikamet eden zanlının ev arkadaşı 42 yaşındaki M. G.’yi “oturma odasına izinsiz geldiği” gerekçesiyle, sağ ve sol elinden bıçakla yaraladı.

Polis, olayın ardından zanlının yaralama suçlamasıyla tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.