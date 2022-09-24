Otopsileri yapıldı, kesin ölüm sebepleri belli olmadı

Aniden rahatsızlanarak önceki gün hayatını kaybeden 40 yaşındaki Mustafa Aktaş ve 70 yaşındaki Şerife Aşık’a otopsi yapıldı.

Kayalar köyünde, önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yaşamını yitiren Mustafa Aktaş’ın (E-40) ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Aktaş’tan kan ve doku örnekleri alınarak kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Öte yandan yine önceki gün Şirinevler’de, ikametgahında ölü bulunan Şerife Aşık’ın (K-70) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alınarak, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Güzelyut’ta gümrüksüz tütün ile Maraş otu bulundu, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen kontrol sonucu, M.G.’nin (E-68) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 230 gram tütün ile 88 paket Maraş otu bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bostancı geçiş noktasında kaçak et

Dün saat 17.00'de Bostancı geçiş noktasında, kuzeye giriş yapan M.B.’nin (E-35) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan denetimde, 31 kg. kuzu ve dana eti bulundu.

Etlere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da 27 paket cinsel gücü artırıcı ilaç tespit edildi

Lefkoşa’da, bugün saat 00.50 sıralarında polis tarafından M.Y.A.’nın (E-21)n tasarrufunda toplam 27 paket cinsel gücü artırıcı ilaç tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.