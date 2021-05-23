Otomotiv sektöründe KDV endişesi

Fehime ALASYA

Araç satışlarındaki % 15 KDV indiriminin uzatılması gerektiğini ifade eden Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, bu oranın %5’ten %20’ye çekilmesi durumunda araç fiyatlarının en az 2 bin Sterlin’den başlayarak artacağını kaydetti.

Akın bu durumda sektörün çıkmaza gireceğini belirtti.

KDV indiriminin sadece galerilere hareket katmayacağın anlatan Akın, bunun alım gücü düşen vatandaşa da büyük bir kolaylık olduğu ve uzatılması gerektiğini savundu.

Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı döneminde, Ekim, Kasım, Aralık ayı içerisinde, 1600 cc’ye kadar olan salon araçlarda KDV oranının % 20’den, % 5’e, 1600 ve 2000 cc arası oran araçlarda %20’den %10’a düşürüldüğü açıklanmıştı.

Söz konusu kararın ardından geçen sürede KDV indirimi zaman zaman gündeme gelmiş, dönemin ilgili Bakanı Olgun Amcaoğlu, kararın ardından çok iyi geri dönüşler aldıklarını açıklamış, MASİB Başkanı Akın ise kararın çok fazla gerileme yaşayan sektöre olumlu yansıdığını dile getirmişti.

Gelinen noktada söz konusu KDV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağına dair Maliye bkanlığı’ndan bir yanıt alamadıklarını anlatan Akın, günlerdir görüşme talep ettiklerini anlattı.

“Hükümet bunu sağlıklı bir şekilde düşünüp yürürlüğe koymalı. Günlerdir Maliye Bakanlığı ile görüşmek için randevu alamadık” dedi.

“İndirim uzatılmazsa sektörün ipi çekilmiş olacak”

Dövizin yükselmesi ve navlun ücretlerinin 5 bin 300 Dolar’dan 9 bin Dolar’a çıkmasının sektörü zaten zora soktuğunu anlatan Akın, “Tüm bularla maliyetler zaten arttı, gümrük ödemeleri de yükseldi. KDV indirimini de kaldırıp %5’ten % 20’ye çıkarılmasıyla sektörün ipi çekilmiş olacak. En büyük darbeyi de küçük gücü olan arabalar alacak” dedi.

7 bin STG’den başlayan bir Japon arabasında en az 2 bin STG artış olacağını anlatan Akın, bu rakamın ise araçların kıymeti ile motor gücüne bağlı olarak yükseldikçe fiyatların artacağını kaydetti. “Her araçta en az 2 Bin Serlin üzeri artış olacak, bazıları çok daha fazla” dedi.

Akın, pandemi döneminde KDV indirimi kararının uzatılmamasını büyük bir darbe olarak nitelendirdi.

Yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan uygulamanın uzatılması gerektiğine değinen Akın, şöyle devam etti:

“Artık hem araba satmak hem de satın almak çok zor olacak. Hükümet bu kararı yeniden gözden geçirmeli. Aksi halde alım gücü düşen vatandaş, hiç araç satın alamayacak duruma gelecek. Fiyatlar yükselince devlet yine satış olmadığı için para kazanamayacak. Sektör de kilitlenecek” dedi.