Araç satışlarında KDV oranlarına ZAM

Fehime ALASYA

Araç satışlarındaki KDV indiriminin kaldırıldığını açıklayan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, ticari araçlar ile 1600 cc'ye kadar olan binek araçlarda %5 olan KDV’nin %10’a, 1600 cc üzeri araçlarda ise %10’dan %16’ya çıkarıldığını belirtti.

Akın, bu uygulamanın 30 Haziran'a kadar süreceğini, ardından yeniden KDV oranlarında yükselme olacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını anlatan Akın, hükümet tarafından halkın bilgilendirilmediğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre KDV oranlarını yorumlayan Akın, %5 olan KDV oranlarının %10’a çıkarıldığını, %10 olanların ise %16’ya çıkarıldığını kaydetti.

30 Haziran’dan sonra yeniden artış olacağını da dile getiren Akın, “Gümrük mevzuatında normal uygulamaya geçildiğinde yine bu rakamlara artacak. Bize bu açıklama yapıldı ama halka yapılmadı. Biz de bu bilgiyi vatandaş ile paylaşma ihtiyacı duyduk. Nasıl olsa uzar bekleyişi ortadan kalkmalı” dedi.

Akın uyarmıştı: “Sektör çıkamaza girer, alım gücü düşen vatandaş olumsuz etkilenir”

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Akın, araç satışlarındaki % 15 KDV indiriminin uzatılması gerektiğini ifade ederek, bu oranın %5’ten %20’ye çekilmesi durumunda araç fiyatlarının en az 2 bin Sterlin’den başlayarak artacağını anlatmıştı.

Akın bu durumda sektörün çıkmaza gireceğini belirtmişti.

KDV indiriminin sadece galerilere hareket katmayacağın anlatan Akın, bunun alım gücü düşen vatandaşa da büyük bir kolaylık olduğu ve uzatılması gerektiğini savunmuştu.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere 2019 yılında Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı döneminde, Ekim, Kasım, Aralık ayı içerisinde, 1600 cc’ye kadar olan salon araçlarda KDV oranının % 20’den, % 5’e, 1600 ve 2000 cc arası oran araçlarda %20’den %10’a düşürüldüğü açıklanmıştı.

Söz konusu kararın ardından geçen sürede KDV indirimi zaman zaman gündeme gelmiş, dönemin ilgili Bakanı Olgun Amcaoğlu, kararın ardından çok iyi geri dönüşler aldıklarını açıklamış, MASİB Başkanı Akın ise kararın çok fazla gerileme yaşayan sektöre olumlu yansıdığını dile getirmişti.