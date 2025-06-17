Othello Girne’de sahne alıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’ kapsamında; William Shakespeare’in dünyaca ünlü oyunu 'Othello' seyirci ile buluşuyor.

Girne Amfi Tiyatro'da, Saat 20:30’da sahnelenecek olan oyunun bilet ücretleri 300 TL olarak açıklandı. Biletler, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com, ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek. Ayrıca kapıda bilet satışı da gerçekleşecektir.

Oyunun özeti

Moda Sahnesi'nin "Othello" oyunu, Shakespeare'in ünlü tragedyasının günümüz uyarlamasıdır. Oyun, Othello'nun kıskançlık ve ihanet üzerine kurulu trajik hikayesini, modern bir yaklaşımla ele almaktadır. Othello'nun güvenini kazanan Iago'nun entrikalarıyla, Othello'nun Desdemona'ya olan aşkı ve evliliği yıkıma sürüklenir. Oyun, ırkçılık, kıskançlık ve şiddet gibi temaları işleyerek, insan doğasının karanlık yönlerini ve aşkın yıkıcı etkilerini vurgular.