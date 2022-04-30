Otellere ‘bayram’ nefesi!

Pandeminin gölgesinde geçen 2 yılın ardından bayram tatilinin gelmesiyle, özellikle büyük otellerdeki doluluk oranı, Türkiye’den gelen konaklamalı taleplerle yüzde 70’lere ulaştı.

Büyük otellerde uzun süre sonra bir nebze de olsa yüzler güldü.

Öte yandan butik otellere olan konaklama talepleri beklenen düzeyde olmazken, bunun nedeni girdi maliyetleriyle yükselen işletme ücretlerine ve vatandaşın alım gücünün düşmesine bağlandı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, büyük otellerde eğlence programları nedeniyle yüzde 70, bazı otellerde yüzde 100 oranlarında doluluk olduğunu ifade ederken, pandemiden sonra bunun memnuniyet verici oldu değerlendirmesinde bulundu.

Küçük işletmelerde sahne alan yerli sanatçılar da bu bayram tatilindeki talepten memnun olduğunu belirterek, mekanların rezervasyonlar ile dolduğunu anlattı.

Konaklamalı butik otellerin ise bayram tatilinde beklediği ilgiyi bulamamasının en önemli nedeni olarak yerli halkın alım gücünün düşmesi olarak gösterildi.

Uçak bileti ücretleri büyük dert…

Büyük otellerdeki doluluk oranlarını Türkiye yönünden yapılan konaklamaların oluşturduğu belirtilirken, en fazla uçak bileti ücretlerinin yüksek oluşundan dert yanıldı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Büyük otellerde eğlence programları nedeniyle % 70 oranlarında doluluk pandemiden sonra memnuniyet verici”

Büyük otellerde eğlence programları nedeniyle % 70 oranlarında doluluk yaşandığını belirten Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Bazı küçük otellerde büyük doluluk olmasa da pandemiden sonraki bayramlara göre durum daha iyi” dedi.

“En büyük sıkıntı uçak bileti fiyatlarının yüksek olması” diyen Çağıner, insanların alım gücünün düşmesinin ve otellerin girdi maliyetlerinin artmasının bu durumu etkilediğini anlattı.

Çağıner, “Otel fiyatları da arttı, talepte bir nebze de olsa daralma oldu ama pandemiye göre bu doluluk oranları yine de memnuniyet verici…” şeklinde konuştu.

Bölgesel olarak iç piyasada Karpaz gibi noktalarda hareketlilik yaşanacağı görüşünü paylaşan Çağıner, “Geçen yıllarda yaşanan iç turizm patlaması bu boyutlarda değil. Çünkü insanların alım gücü düştü” dedi.

“Büyük tesislerin doluluk oranının %71, küçüklerin %51”

Çağıner, bayram süresince ülkedeki otellerde büyük tesislerin doluluk oranının %71, küçük tesislerdeki doluluk oranının ise %51 olduğunu açıkladı.

Ortalama doluluk oranının %61 civarında olacağı görüşünü paylaşan Çağıner, toplam 108 üye otelin 15’inde bayram boyunca %100 doluluk yaşanılmasının beklendiğini kaydetti.

Çağıner’in otel verilerine ilişkin açıklaması şöyle:

“Bayram süresince KITOB'a üye otelimizin doluluk oranları aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir;

Bayram süresince beş yıldızlı büyük tesislerin dolulukları %71 , Küçük otellerin dolulukları ise %51 düzeylerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ortalama doluluk %61 civarında olacağı düşünülmektedir.

Toplam 108 üye otelimizin 15 inde bayram boyunca %100 doluluk yaşanması beklenmektedir.

Bunun yanında 27 tesisimizin bayram dolulukları ise %60-%99 oranları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Büyük Oteller ‘Türkiye’deki’ ilgiden memnun, Cafe ve barlara talep fazla

Acapulco Otel Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“İlgiden memnunuz ama uçak biletlerinden çok şikayetçiyiz”

“Bayram beklentilerimizi karşılamadı ama çok kötü de değil. En büyük sıkıntı uçak bileti fiyatlarının çok yüksek olması. %80 doluluktayız ama uçak fiyatları 7 bin TL’ye dek çıktı, TC’den turist getirmek çok zor. Çocuklu ailelerin ülkeye olan talepleri, uçak biletleri bu kadar pahalı olduğu sürece azalmaya gidecek. Bu şeklide otelimizi doldurmamız çok.

Ağırlıklı olarak Türkiye yönünden gelişlerimiz oldu. Bunun yanında iç turizmden de gelenler oluyor. İlgiden memnunuz ama uçak biletlerinden çok şikayetçiyiz. Bir aile 20 bin TL uçak parası vereceğine kendi olduğu bölgede kalır. Bu Türkiye’den adamıza gelişler için de adamızdan yurt dışına çıkışlar için de geçerli…”

Les Ambassadeurs Hotel:

“Bayramda tam kapasite doluyuz”

Kapalı turizm yapan ve sadece yurt dışından gelen turistleri kabul eden Les Ambassadeurs Hotel’de, Türkiye yönünden taleplerin çok yoğun olduğunu belirtildi. Bayram tatili nedeniyle

Otelin tüm kapasitesinin dolu olduğu belirtilirken, Casino müşterileri için Ebru Yaşar’ın konser vereceği kaydedildi.

Dome Otel Genel Müdürü Tolga Demiral:

“Bayram dönemi talep arttı, pandemiden sonra bu ilgiden çok memnunuz”

“Otelimiz %81 doluluk oranına ulaştı, Türkiye yönünden çok fazla talep aldık. Bayram dönemi talep arttı, pandemiden sonra bu ilgiden çok memnunuz. Mart ve Nisan kötü geçti. Uçak fiyatları hala çok zorluyor ama bayramın kalabalık geçecek olması ilerisi için umut vaat ediyor. Uçak bileti ücretleri çok yüksek, bu sektörü çok olumsuz etkiliyor. 4 kişilik bir aile an az 11 bin TL ulaşım için gözden çıkarmalı, bu çok zor… Adem Erim ve orkestrası yerli sanatçımızın sahne alacağı gece için kişi başı fix menü, içki hariç 170 TL”

Kocareis Bungalows Direktörlerinden Ahmet Doğan:

“Doluluk oranımız yüzde 35 civarında, ekonomik sıkıntılarla vatandaşın alım gücü düştü”

“Bayramda doluluk oranımız yüzde 35 civarında. Ekonomik sıkıntılarla vatandaşın alım gücü düştü, havalar henüz tam ısınmadı, gazinoların yaptığı programlar daha cazip. 600 TL’ den başlayan oda fiyatlarımız 900 TL’ye kadar çıkıyor, bunlar gecelik sadece konaklama ücretlerimizdir.”

Sanatçı Eril Cambaz:

“Pandemi artık bitti, artık insanların değişikliğe ihtiyacı var”

“Bayramın birinci günü Mod Cafe’deyiz, ikinci günü boşuz, üçüncü günü de Girne’de sahne alacağız. Yoğunluk olacak gibi görülüyor. Özellikle pandemi artık bitti, artık insanların değişikliğe ihtiyacı var. Yerli sanatçıların hiçbiri açıkta kalamadı ama sahne ücretleri de yabancı sanatçılara göre adil değil. Bu sanatçılar arasındaki ücret farkları çok ama çok açık.

Yerli sanatçılarda ortalama 7 bin TL ile 12 bin TL arası değişen orkestralı sahne ücretleri var, müzik piyasası daha fazla aşağıya çekilmemeli.”

Müzisyen Zeki Karahanoğlu:

“Pandemiden sonra yasaksız bir bayram tatili geliyor bu nedenle talep fazla”

“Arife günü Mağusa NO 8’de, Salı günü, yani bayramın ikinci günü Lefkoşa Kota’da sahne alacağım, şimdiden tüm yerlerimiz doldu. İç piyasadaki eğlence yerlerine talep yüksek. Pandemiden sonra yasaksız bir bayram tatili geliyor bu nedenle talep fazla. Konaklamaya gücü olmayan veya daha genç kesimler gecelik eğlencelere yöneliyor. Büyük otellerle kıyas bile kaldırmayan rakamlara sahne alıyoruz. Bir orkestra sahnesi 12 bin TL’den aşağıya olmamalı, şu an iç piyasa bu şekilde. Yabancı sanatçıların aldığı ücretlere bunlar kıyas kaldırmıyor.”