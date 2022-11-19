Otelde yangın: Üç çalışan hastaneye kaldırıldı

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin mutfağı içerisinde yangın çıktı, 3 çalışan yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, otel mutfağı içerisindeki döner makinesinin aşırı derecede ısınıp davlumbaz içerisindeki yağlar ile tavan içerisindeki elyaf malzemelerin alev alması sonucu meydana gelen yangın neticesinde davlumbaz ve tavan hasar gördü.

Polis, üç çalışanın yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldığını ve ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.