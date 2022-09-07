‘Otel odasında telsiz, askeri yasak bölge fotoğrafları, haritalar tespit edildi’

Hakkındaki "askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk tesisatı kurma" suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum A.S., bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı hakkında 8 gün daha ek tutukluluk kararı verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Hazal Hacımılla huzurunda görüşülen davada Tahkikat Memuru Murat Ergün, zanlının BTHK izni olmaksızın kullandığı telsiz cihazının kaldığı otel odasında tespit edildiğini, cep telefonuyla askeri yasak bölgelerin fotoğraflarını çektiğini, elinde 9 adet harita ve harita üzerinde işaretlenmiş iki askeri bölgenin bulunduğunu, ayrıca zanlıya ait fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 21 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alındığını kaydetti.

Ergün: “İncelenmesi gerekli veriler, dinlenmesi gereken ses kayıtları ve aranan şahıslar var”

Ergün tahkikatın devam etmesi, ele geçirilen cep telefonu ve içindeki görüntülerin incelenmesi, alınması gerekli ifadeler, aranan şahıslar, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, dinlenmesi gereken ses kayıtları ve GPS verilerinden güzergâh belirlemeleri yapılacağından dolayı zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Boşnak: “Kamuyu tehdit eden bir mesele…”

Savcı Hasan Boşnak da yapılan tahkikat ve sorgulama neticesinde Askeri Suçlar ve Cezalar Yasası kapsamında 5 yıla kadar hapislik öngören suçlamalara bir tanesinin daha eklenmiş olduğunu, dolayısıyla Mahkemenin bir önceki 5 günlük tutukluluk kararında takdir ettiği sürenin verimli kullanıldığını, ayrıca meselenin kamu menfaati açısından ciddi bir mesele olduğunu da belirterek tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasının uygun olacağını ifade etti.

Polili: “En basit hukuk kuralları dahi çiğnendi”

Zanlı avukatı Öncel Polili ise zanlının tutuklu bulunduğu sürenin polis tarafından etkin ve verimli kullanılmadığını, veri ve data incelemelerinin çok yavaş yapıldığını savunarak, Mahkemenin emri olmasına karşın, zanlı A.S'nin tam teşekküllü bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilmediğini, zanlının avukatının hazır bulunmadığı bir ortamda sorgulandığını, dolayısıyla en basit hukuk kurallarının çiğnenmiş olduğunu savundu.

Meselenin Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin de alanına girdiğini ve meseleye müdahil olması gerektiğini, fakat tahkikatı yapan memurların böylesi bir Komitenin varlığından dahi haberi olmadığını öne süren Polili, iddia makamının 8 gün tutukluluk talebini yapılacak tahkikat açısından çok uzun bulduğunu da sözlerine ekledi.

Tarafları dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla ise kararında, kimlik tespiti yapılacak şahıslar, incelenecek emareler, yapılacak tutuklamalar ve sorgulanacak kişiler bulunduğunu, zanlının serbest kalması durumunda aranacak ve halen aranmakta olan şahıslara müdahale edebileceğinden ve incelenecek 21 bin 775 veri dosyası bulunduğundan dolayı A.S.'nin 8 gün daha tutuklu tutuklu kalması emrini verdi.

Hacımulla ayrıca, zanlının derhal tam teşekküllü bir hastanede yapılacak sağlık kontrolünün ardından alınacak doktor raporunun davaya ilişkin dosyaya eklenmesine de hükmetti.

A.S.'yle ilgili dava 8 günlük tutukluluğun ardından gelecek Perşembe Askeri Mahkeme’de görüşülmeye devam edecek.

Haber: Raif Uzkan -Fotoğraflı: Hüseyin Sayıl (TAK)