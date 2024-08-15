Otel odasında ölü bulundu
Mağusa’da yaşayan 36 yaşındaki Damla Nailer, saat 15:00 sıralarında, kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulundu.
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Mağusa’da yaşayan 36 yaşındaki Damla Nailer, saat 15:00 sıralarında, kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulundu.
Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : polis, ölüm, Damla Nailer