Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yeni yıl kermesi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yeni yıl kermesi düzenliyor.

Derneğin Ortaköy’de bulunan binası önünde sabah 09.00’da başlayan kermes, 12.00’ye kadar sürecek. Kermeste firmaların derneğe bağışladığı yeni ürünler uygun fiyata satılıyor.

Kermesten elde edilecek gelir ortopedik engellilerin fizik tedavi ve diğer ihtiyaçlarında kullanılacak.