Ortaokul ve lise öğrencileri de ders başı yaptı

Yeni eğitim yılına dün ilköğretimde çalan okul zili ardından bu sabah da ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yaptı.

İlkokullarda olduğu gibi orta okullarda da her okulun kendi prosedürüne göre uygulamalar farklılık gösterdi. Kimi okullar girişte 11 yaş grubuna giden 6. Sınıf öğrencilerinden de antijen test sonucu istendi. Kimi okullarda 6.sınıflarda antijen test sorulmadı.

YENİDÜZEN'in gözlemlediği tüm okullarda girişte öğrencilere sıcaklık ölçümü yapıldı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde okullar yolu olarak bilinen bölgede yoğun bir trafik ve öğrenci akışı yaşanırken, zaman zaman trafik polisinin müdahale ettiğinde gözlemlendi.

Okulların açılmasıyla bugün şehir merkezlerinin birçok noktasında vatandaşın diline kalabalık trafik takıldı.

İlkokullarda veli ve öğrencilerin özen gösterdiği maske ve hijyen Kuralı orta okullarda da öncelikli oldu. Okul yolundaki, kaldırımdaki öğrenci ve velilerin maskesini hiç çıkarmadığı gözlemlendi.

YENİDÜZEN, Okullar yolundaki Türk Maarif Koleji (TMK), Şehit Ruso Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu'nda öğrencilerin ilk okul günü sevincine tanıklık etti...