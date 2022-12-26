ÜstEl Hükümeti’nin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yerel seçimlerde ortaklarından beklediği desteği alamayınca, koalisyonu gözden geçirme kararı aldı.

“İttifakın” seçimlerde, YDP Esentepe Örgüt Başkanı Ahmet Karal’ı desteklemesini talep eden parti, bu talebine karşılık bulamadı. Karal, yüzde 6.46 oyla sandıktan dördüncü sırada çıktı.

YDP, yetkili organlarını toplama kararı aldı

Yaşanan gelişmeler üzerine YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Esentepe’de ortaklarımızdan gerekli desteği almadığımız çok açık. İttifakın, Esetepe’de işe yaramadığını görüyoruz. Bu bizi oldukça üzdü. Önümüzdeki günlerde partinin yetkili organları bir değerlendirme yapacak” dedi.

“Ortaklarımızla durumumuzu bir daha gözden geçirmekte fayda var”

Söz konusu değerlendirme toplantısında “hükümetten çekilmenin” de görüşülüp görüşülmeyeceğinin sorulması üzerine Arıklı, “Hükümetten çekilme kararı alınır mı bilmiyorum ama ortaklarımızla durumumuzu bir daha gözden geçirmekte fayda var. Partinin yetkili organları durumu değerlendirecek” dedi.

“UBP’nin kendi içindeki kavgaları daha da bir açığa çıktı”

Sözünü ettiği toplantının önümüzdeki hafta sonu gerçekleşmesini beklediğini ifade eden Arıklı, “UBP’nin kendi içindeki kavgaları, iç hesaplaşmaları daha da bir açığa çıktı. Ortada suçlayabileceğimiz bir UBP yok. Çok ince hesapların döndüğü bir seçim yaşadık” şeklinde konuştu.