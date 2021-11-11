Orta Eğitimde ‘seçim’ heyecanı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 53. Olağan Genel Kurul’u 13 Kasım Cumartesi saat 9.30-17.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Mevcut başkan Ozan Elmalı’nın dahil olduğu ‘Öğretmen Hareketi’ grubu ile eski başkanlar Selma Eylem ve Tahir Gökçebel’in bulunduğu ‘Örgütlü Öğretmen’ grubunun yarışacağı seçimlerde yaşanan çekişme sosyal medya ortamına da yansıdı, iki grup arasında yazılı atışmalar yaşandı.

Seçime sayılı günler kala okul gezileri yaparak seçime yönelik programlarını sunan grup yetkilileri, basına açıklama yapmayı ise tercih etmedi.

Nisan 2021’de eski yönetim istifa etmişti

Sendikada yaşanan birtakım sıkıntıların ardından Nisan 2021’de Tahir Gökçebel başkanlığındaki Yönetim Kurulu istifa ettiğini duyurmuş, yerine Ozan Elmalı’nın başkanlık ettiği yeni bir yönetim gelmişti.

Yapılan bu yönetim değişikliğinin ardından 6 ay içerisinde genel kurula gidileceği de duyurulmuştu.

2 grup, 58 aday

Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası’nın Cumartesi günü gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nda, 2 gruptan toplam 58 öğretmen, yetkili kurullara girmek için yarışacak.

Genel Kurul’da yarışacak 2 grup ve adayları şöyle:

Öğretmen Hareketi Grubu:

Yönetim Kurulu Adayları: Ahmet Billuroğlu, Ali Yaman Işık, Aliye Bozdağ, Cumali Avcı, Çağrı Arslan, Duygu Geylan, Fatoş Muhtaroğlu, Fikret Civisilli, Halil Alkım, Hasan Hüral, Hasan Soyer, İbrahim Ermihan, Kemal Değirmencioğlu, Kemal Dervişoğulları, Mehmet Güneyli, Mert Partalcı, Mustafa Korkut, Ozan Elmalı, Ömer Akkanat, Ümitcan Yaşamsal, Tayfun Gergin.

Disiplin Kurulu Adaylar: Ahmet Özyaşar, Aylin Alibaş Argen, Buğçe Dikmenay Özer, Mahmut Kiracıoğlu, Ziya Tüzel.

Denetleme Kurulu Adayları: Mine Gülhan Akad, Musa Karabudaklı, Özge Tahiroğlu.

Örgütlü Öğretmen Grubu:

Yönetim Kurulu Adayları: Adnan Zekai, Ahmet Dümenci, Ahmet Karaoğulları, Arzu Kurtdereli, Aziz Selengin, Cemil C.Ensari, Çiler Demirtay, Erkan Bulak, Huri Özkal, Lütfiye Çanacık, Necip Oran, Ozan Çoli, Ozan Taşçıoğlu, Rifat Can, Ruzen Atakan, Selma Eylem, Seniha Kutalmış, Şaziye Öztinen, Tahir Gökçebel, Ulaş Yıldız, Zühre Özkaraman.

Disiplin Kurulu Adayları: Aygün Şahsuvaroğlu, Çilen Ulusoy, Engin Salış Tutku, Murat Efe, Salih Ayyıldız.

Denetleme Kurulu Adayları: Aysel Çeliktaşlılar, Serkan Dike, Teslime Uysal.