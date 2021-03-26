Orta eğitim öğretmenleri: Yüz yüze eğitime başlamıyoruz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, 12’inci sınıflar için başlayacağı açıklanan “yüz yüze eğitimi” kabul etmeyeceklerini açıkladı.



Sendika, öğretmenlerin ‘PCR Test Uygulamasını’ da reddettiğini belirtti.



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası adına Tahir Gökçebel tarafından yapılan açıklamada, buna gerekçe olarak 8 madde sıralandı.



Açıklamada “29 Mart 2021 tarihinde 12. Sınıfların, eğitim çalışanları aşılanmadan, hiçbir hazırlık yapılmadan, öğrencilerin görüşü dahi alınmadan yüz yüze eğitime başlama kararını, bu kararın hazırlığı niteliği taşıyan PCR test uygulamasını kabul etmeme kararı almıştır” dendi.

Eğitimi yönetenleri “günübirlik, bilimsel olmayan, plansız, programsız” hareket etmekle suçlayan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, uzaktan eğitime 1 yılın sonunda bile ancak %85 oranında erişim sağlandığını ifade etti.



“Okulların kapanmasını doğru bulmadığını açıklayan Eğitim Bakanı, birkaç gün sonra okulları kapatmış, gazinoların açılmasına bağlı olarak vakaların patlamasını seyretmiştir” görüşünü de ortaya koyan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, çelişkili kararlara dikkat çekti.



İşte sendikanın gerekçeleri

“12’nci sınıfları yüz yüze eğitime çağıranlar, aylarca uyarılarımızı dikkate almayanlar; bilmelidir ki:

1. Pandemiden dolayı seyreltilmiş olarak sadece 19 gün eğitim süresi kalmıştır. Uzaktan eğitimle bu sürenin iki katından fazla bir süre ile daha çok soru çözme, daha çok ders yapma imkanı olacaktır.

2. 12.sınıflar dışında da uzaktan eğitime devam edecek olan öğretmenlerimiz okullardaki internet yetersizliğinden dolayı, 12. sınıflar dışındaki derslerini yapamayacaktır.

3. Özellikle A Level, GCE öğrencileri sadece sınav sonuçlarını yollamayı beklemekte, okula ders işleme amacıyla gelmek istememektedir.

4. Yıllardır Nisan-Mayıs aylarında 12.sınıf öğrencilerine üniversite sınavlarına odaklanmaları için izin verilmektedir.

5. Yüz yüze eğitimde olası pozitif, temaslı öğretmen ve öğrencilerin ders kayıpları karantina, tedavi süreçleri, olası bulaş gibi etmenlerden dolayı uzaktan eğitime göre daha çok kayıp riski taşımaktadır.

6. Farklı bölgelerden gelecek öğrencilerin, taşımacılıkta ve okul içerisinde bir araya getirilecek olması artan vakaları tetikleyecektir.

7. Sadece 12’lere uygulanan bu prosedür meslek liseleri, 5.ve 8. sınıflar ile diğer sınıflar arasında eşitsizlikleri derinleştirecektir.

8. Farklı alanlara yönelen çocuklara tüm dersleri tekrar vermek anlamı olan bu karar öğrencilerin okulda tüm dersler yerine dershanelerde belli derslere yönelmesini getirecektir. Bu durum dershane patronlarına yarayacaktır.