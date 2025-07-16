Orta Doğu’nun ‘Süperstarı’ Merit Royal Dıamond’da sahne aldı

Arap dünyasının ünlü isimlerini misafirleri ile buluşturan Merit Royal Diamond Otel, Orta Doğu’nun Süperstarı Ragheb Alama’yı sahnesinde ağırladı. Geçtiğimiz Cumartesi, Diamond’ın büyüleyici sahnesinde bine yakın hayranı ile bir araya gelen Ragheb Alama, tam bir Orta Doğu rüzgârı estirdi.

Konserine “Beirut Wala Roma” şarkısı ile başlayan ünlü sanatçı, enerjik sahne performansı ve güçlü sesi ile kendine hayran bıraktı. Diamond sahnesinde bir kez daha hayranlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ragheb Alama, “Arap ülkelerinden gelen misafirlerimizle Merit Royal Diamond’da bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, çok güzel bir gece geçireceğiz” dedi. Seslendirdiği hareketli şarkıları ile hayranlarını doyasıya eğlendiren Süperstar, romantik şarkıları ile de kalplere dokundu.

Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Ragheb Alama, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. Sevenlerinden aldığı çiçeklerle duygulanan ünlü sanatçı, onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Alkışlar eşliğinde sahneden ayrılan Ragheb Alama, unutulmaz bir konsere imza attı.