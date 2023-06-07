Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak
Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak.
Orta dereceli okullarda karneler yarın dağıtılacak.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Dönemi Akademik Çalışma Takvimi’ne göre, Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Meslek liselerine başvurular, 16 Haziran Cuma günü başlayacak ve 21 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları 19-20-21 Haziran’da
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları, 19-20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Ortaokul Diploma Törenleri 19-22 Haziran, Lise Diploma Törenleri ise 21-26 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek.
Öğrenci kayıt işlemleri 22-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacak.
BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran’da
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.