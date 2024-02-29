Ormanlarımızı kaybediyoruz!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hükümetin duyarsızlığı ve ilgisizliği çam ormanlarımızı yok oluşun eşiğine getirdi. Hükümet “kaynak yok” diyerek doğa tahribatına yol açtı, çam kese böceği, tarihte hiç görülmemiş oranda yayıldı, neredeyse bütün kızıl çam ormanlarına sirayet etti, ağaçlar kurumaya yüz tuttu. YENİDÜZEN Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) Başkanı İlkay İlseven ile ormanları görüntüledi, felaketin boyutu fotoğraflara yansıdı.

KEMA Başkanı İlseven, böceğin önünde geçilmesi için yerden değil, havadan mücadelenin etkili olabileceğinin altını çizdi, böcek popülasyonunun önüne geçilememesi durumunda büyük sorunların yaşanabileceğini ve ormanların yok olabileceğinden bahsetti.

İlseven, gelinen aşamada böceğin Kıbrıs’ın kuzeyindeki ormanlık alanlarında neredeyse her noktasına sirayet ettiğini söyledi.

İlkay ilseven, böceğin insan sağlığına da etkisi olduğundan söz ederek, salgın hastalıklara da neden olabileceğini belirtti.

KEMA Başkanı İlseven, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 2024 yılı bütçesine çam kese böceği ile mücadele edebilmek için kaynak da aktarmadığının altını çizerek, “Ormanlarımızı ve sağlımızı bu şekilde mi koruyacağız” sorusunu iletti.

“2019 bu yana ilaçlama yapılmıyor”

KEMA Başkanı İlkay İlseven YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, önceki yıllarda havadan yapılan ilaçlamalarla böceğinin yumurtlamasının önlendiğini söyledi. 2019’dan bu yana söz konusu ilaçlamanın yapılmadığından bahsetti. 2019 yılından bu yana 5 yıl geçtiğini hatırlatan İlseven, böceğin her yıl daha da katlanarak çoğaldığını ifade etti.

“Sürecin başından bu yana biz çevre örgütleri olarak gerekli uyarıları yapıyoruz” diyen İlseven, bize bu konuda çalışmalar yapılacağını ancak herhangi bir somut bir şey yapılmadığını kaydetti.

“Havadan mücadele etmek gerek…”

Böceğin bu son 1 yılda popülasyonunun iyice arttığını söyleyen İlkay İlseven, şöyle devam etti:

“Geçen yıl bu dönemde Orman Dairesi’ne gerekli uyarıları yaptık. Yayılabileceğini söyledik, her platformda konuştuk ancak ne yazık ki dikkate alınmadık. 2024 yılı bütçesinde bu konuyla ilgili yeterli kaynak da ayrılmadı. Sürecin başında Yakın doğu Üniversitesi ile protokol imzalayarak, bunun önüne geçeceklerini söylediler. Ancak 1 yıl içerisinde havadan değil, yerden ilaçlayarak bu konuda çalışmalar yaptılar. Ama gelinen aşamada başarılı olamadıkları belli ki ormanlarımızın hali böyle… Bizim uyarılarımızı dikkate alıp, havadan mücadele konusunda çalışma yapılsa, ilaçlama yapılan noktada böcek 15 günde yok olup gidecekti. Bizlere havadan mücadelenin pahalıya gelebildiğini söylediler ancak bizim yaptığımız hesaplamalara göre havadan mücadele etmek, hem daha ucuz maliyete geliyor, hem de daha etkili oluyor. Bu kanıtlanmış bir gerçektir. 2019 yılından önce yapılan ilaçlama çalışmaları havadan yapılıyordu ve başarı oranı yüzde 99’lardaydı. Bunu biz değil raporlar söylüyor.”

“Gelecek yılı da kaybetme lüksümüz yok”

İlseven, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Geçen yılı uyarılarımıza rağmen kaybetmiştik, artık bu yılı da kaybettik. Gelinen noktada gelecek yılı da kaybetme lüksümüz yok. O yüzden yapmamız gereken çalışmaları derhal yapmalıyız. Yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

Çam kese böceği mücadelesi için bütçede kaynak yaratmalıyız

Sistem oluşturulmadı, mevcut sistemin gereklilikleri de yerine getirilmedi. Bu konuda gerekeni yapmalıyız. Böceğin yetişmemesi için havadan mücadeleyi derhal başlatmalıyız.”

“Ormanlarımız yok oluyor…”

Son yıllardaki orman yangınlarına da dikkat çeken KEMA Başkanı İlkay İlseven, “Bizleri derinden üzen, dönümlerce ormanımızın kül olduğu son yıllarda bir de çam kese böceği ile mücadelede edemezsek, kalan ormanlarımız da yok olacak. Bunu hiç kimse istemez” şeklinde konuştu, yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.