Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim Meclis kürsüsünde “Ormanlarımız Kaderiyle Baş Başa Bırakıldı” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Meclis kürsüsünde orman yangınlarına dikkat çeken Besim, “Bu ada bir zamanlar yeşil adaydı. Depremler, seller ve yangınlar kader değildir. Doğal afet de değildir” dedi, gerekli önlemlerin alınmaması ile ilgili olduğunu kaydetti.

Bir ülkenin orman varlığına sahip olduğunu söyleyebilmek için toprakların en az yüzde 30’unun ormanlarla kaplı olması gerektiğine dikkat çeken Besim, bu oranın Kıbrıs2ın kuzeyinde yüzde 20’nin biraz üzerinde olduğunu belirtti.

Besim, orman varlığının yitirilmesinde tarihteki savaşlar ve büyük yangınların etkili olmasının yanı sıra son 30 yıldaki çarpık ve aşırı yapılaşmanın etkili olduğunu dile getirdi.

“24 yılda bin 219 yangın”

2000 yılından bu yana devlet ve özel orman arazilerinde toplam bin 219 adet yangın meydana geldiğine işaret eden Besim, bu oranın çok yüksek olduğunu söyledi. Söz konusu orana göre ülke olarak alarmda olunması gerektiğinin altını çizen Besim, 8 bin 19 hektar alanın yandığını vurguladı.

“Ormanlar kaderine terk edildi”

27 Haziran 1995 yılında meydana gelen Beşparmak yangınına işaret eden Besim, ciddi alanlar kaybedildiğini orman alanlarının yüzde 9.52’sinin yandığını belirtti. İklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha çok hissedildiği ve ormanların öneminin arttığını kaydeden Besim, “Günümüzde ormanlar maalesef kaderine terk edilmiş ve kelimenin tam anlamıyla sahipsiz bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

“Orman Dairesi ciddi bir çöküşte”

Orman Dairesi’nin ciddi bir çöküşte olduğunu belirten Besim, dairenin yıllar içinde nitelikli birçok personelini kaybettiğini ve yerine yenilerinin alınmadığını, alınanların da geçici işçi statüsünde farklı amaçlarla kullanıldığını söyledi. Orman Dairesi’nin uzun yıllardır ihmal edildiğini ve bu nedenle kurumsal gücünü kaybettiğini ifade eden Besim,“1995 yılında dairede 15 Orman Mühendisi varken, aradan geçen 27 yıllık sürede bu sayı 8’e düştü” dedi.

Özellikle UBP’nin göreve geldiği tarihten bu yana dairenin gerilediğini vurgulayan Besim, sözlerine şöyle devam etti:

“Orman Dairesi’nin 3 tane asli görevi vardır. Yangınlarla mücadele, ağaçlandırma faaliyetleri ve zararlarla mücadele etmek. Ne yazık ki dairenin durumu her 3 alanda da felaket durumuna ulaşmıştır.”