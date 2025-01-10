“Orman arazilerine bu müdahaleler kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Derince köyünde orman arazilerinden yüzlerce kamyon kırmızı toprak taşınmasına sert tepki göstererek, "Doğanın geleceğini kimse kendi çıkarları için yok edemez. Bu talan derhal durdurulmalıdır!" dedi.

Kürşat, Derince köyünde yaklaşık 20 gündür ormanlık arazilerden yüzlerce kamyonun kırmızı toprak taşındığını belirterek, “Bu kadar büyük bir miktarın bölgedeki park ve bahçelerde kullanılmış olması mümkün değil. Bu talanın amacı ne? Bu kaliteli kırmızı topraklar nereye taşınıyor?” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Kürşat, özellikle İskele Kaymakamlığı, Çevre Dairesi, Orman Dairesi ve bağlı bakanlıkları göreve davet ederek, orman arazilerindeki müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürşat, “Bu memleket hepimizin ve kimse doğanın geleceğini kendi çıkarları için yok edemez. Doğal bitki örtüsü korunmalı, bu talan bir an önce durdurulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Ormanların yalnızca doğal güzellikler olmadığını, aynı zamanda iklim krizine karşı en büyük savunma hattı olduğunu belirten Kürşat, iklim krizinin etkilerinin giderek arttığı bir dönemde doğayı korumanın bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Mevcut hükümetin ve yerel yönetimlerin sorumsuzluklarına işaret eden Kürşat, “Doğamıza, ormanlarımıza ve geleceğimize verdikleri zararlara artık yeter!” diye konuştu.