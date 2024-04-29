Orkide Yürüyüşü yapıldı

21. Orkide Yürüyüşü Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’nın (CENGO-V) iş birliği ile Dilekkaya Ormanı’nda yapıldı. Yürüyüşe Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar da katıldı.

Tatar, etkinlikte kurulan stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin kanser bilgilendirme ve farkındalık standı da yer aldı.

Kanser Araştırma Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, TELSİM ana sponsorluğunda bu yıl 21’incisi düzenlenen Orkide Yürüyüşü, dün sabah 09.30’da Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya Ormanı’nda yapıldı.

Yürüyüş, Değirmenlik–Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu ve KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün konuşmaları ile başlarken, yürüyüşe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bitiş noktasında kapanış konuşmasını yaparak, “sağlığa önem gösterme” mesajı verdi.

Tatar: “Bu yürüyüşle birlikte sağlığımıza önem vermemiz gerektiği mesajını veriyoruz”

Yürüyüşe katılan ve bitiş noktasında konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, “sağlığa önem gösterme” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bilimsel çalışmaların önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile ülkenin kurum ve kuruluşlarının bu konuda büyük duyarlılık ortaya koyduğunu söyledi.

Ellerinde geldiğince bilimsel çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini dile getiren Tatar, “Bu yürüyüşle bugün bir kez daha sağlığımıza önem vermemiz gerektiği mesajını veriyoruz.” dedi. Tatar, sağlıklı olmak ve hastalıklara karşı korunabilmek için spor ve yürüyüşün önemine de vurgu yaptı.

Karavezirler: “Etkinlik kansere karşı farkındalık yaratıyor”

Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yürüyüşün ikinci kez köylerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Karavezirler, etkinliğin kansere karşı farkındalık etkinliği olduğunu anımsatarak, bu konuda bilinçlendirmenin önemine değindi ve kanserle mücadele konusunda verdikleri emeklerden dolayı KAV ve CENGO-V Başkanlarına teşekkür etti.

Tüz: “Bu bir birliktelik, bir destek, bir irade koyma, hep beraber irade gösterimidir”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise konuşmasına, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek başladı.

Telsim ailesi olarak Orkide Yürüyüşü’ne 11 yıldır ana sponsor olmaktan duydukları mutluluğu da dile getiren Tüz, “Vodafone grubu olarak, hangi ülkede olursak olalım, sosyal sorumluluk anlamında üzerimize düşen her ne varsa yaptık ve yapmaya da hazırız. Bugünü sadece bir yürüyüş olarak düşünmeyin. Bu bir birliktelik, bir destek, bir irade koyma, hep beraber irade gösterimidir” dedi.

Özbekoğlu: “Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı çocuklar ve gençler için çalışıyor”

CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’nın çocuklar ve gençler için çalıştığını belirterek, Vakfın faaliyetlerinden bahsetti. Özbekoğlu, KAV ile imzaladıkları protokol çerçevesinde KAV’ın yürüttüğü ilaç çalışmasını iki vakfın birlikte yürütmeye başladığını da belirtti.

Camgöz: “Bu da kendi başına bir başarı hikayesidir”

KAV Başkanı Mustafa Camgöz ise, 21 yıldır yapılan Yürüyüşü’nün rekor kıran bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

“KAV ve CENGO-V vakıfları olarak ilk defa iki ciddi çalışan vakıf bir araya gelerek işbirliği yapabiliyor. Bu da kendi başına bir başarı hikayesidir.” diyen Camgöz, konuşmasında Şampiyon Melekleri de andı, ailelere sabır ve devam eden mahkeme sürecinde şans diledi.

KAV’ın hazırladığı 2023-2024 İlerleme Raporuna da değinen Camgöz, raporun incelenmesini ve paylaşılmasını istedi.

“Bize Dilekkaya köyünü açan Belediye Başkanına, Telsim’e, CENGO-V’ye, tüm gönüllülere ve tabii başta Dima Discount, Girne Con Kahve, Play FM olmak üzere tüm sponsorlarımıza, destekçilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanan Camgöz, “21. Orkide yürüyüşümüze başlamak için hepimize ‘yola çıkalım!’ diyorum.” diyerek yürüyüşü başlattı.